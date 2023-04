La Capitaneria di porto apre le porte agli studenti: progetto di alternanza scuola-lavoro con il Caboto

Un progetto di alternanza scuola-lavoro è stato siglato dalla Capitaneria di porto di Gaeta e l’istituto superiore G. Caboto.

La firma del comandante, capitano di fregata Angelo Napolitano, e dell dirigente scolastico Maria Rosa Valente. Con la convenzione, spiegano dalla Capitaneria di Porto, viene data “concreta attuazione alla riforma cosiddetta ‘buona scuola’” e lo scopo è quello di individuare “un percorso d’istruzione organicamente inserito nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica”.

L’iniziativa, riproposta dopo l’interruzione provocata dalla pandemia, prevede lo svolgimento di un tirocinio di formazione e orientamento presso la Capitaneria di porto di Gaeta a favore di diversi studenti appartenenti alle classi quinte della scuola che inseriti nel contesto lavorativo affiancando i militari del Corpo nelle diverse attività operative e d’ufficio e partecipando a momenti formativi sui principali compiti delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Dieci ragazzi inseriti nel progetto trascorreranno nei primi giorni di maggio una settimana di lavoro presso il Comando della Guardia Costiera alle prese con ordinanze, piani di soccorso e dispositivi di comunicazione delle sale operative, ispezioni sulle unità mercantili, iscrizioni e certificazioni e le molteplici attività amministrative ed operative che quotidianamente gli uomini e le donne della Capitaneria di porto – Guardia Costiera svolgono.

“L’esperienza contribuirà a rendere gli studenti più consapevoli delle dinamiche e del funzionamento dell’organizzazione del porto, al fine di orientarli e sostenerli verso un ingresso consapevole nel mondo del lavoro. La partecipazione a questa attività, infatti, permetterà ai giovani studenti di relazionarsi direttamente con l’ambiente lavorativo delle Capitanerie di porto apprendendone le dinamiche di ufficio pubblico ma anche le principali norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e, soprattutto, acquisendo conoscenze teorico/pratiche sulla tutela dell’ambiente marino, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e, in generale, sull’organizzazione portuale in tutte le sue molteplici sfaccettature”.