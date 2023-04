Bullismo e cyberbullismo, se ne parla a scuola con gli studenti

Per contrastare fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, sempre più dilaganti specie tra le giovani generazioni, è importante anche il dialogo e il confronto. E in questo senso si inserisce la proficua collaborazione tra la Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, la polizia di Stato e tutte le forze di polizia con incontri realizzati nelle scuole, con studenti e famiglie. Costante la presenza della Garante Monica Sansoni anche all’ultima di queste iniziative che si è tenuta all’Istituto Plinio il Vecchio di Cisterna.

Tra i temi più delicati appunto quelli del bullismo e, soprattutto, del cyberbullismo. “Uno dei principali pericoli a cui i ragazzi possono rimanere esposti, sia come autori sia come vittime, è quello delle diverse forme di prevaricazione e vessazione che vengono realizzate proprio attraverso la rete, con fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Altri importanti iniziative – ha specificato la Garante – sono state dedicate al Sexting ed alla scarsa consapevolezza dei nostri ragazzi riguardo i rischi di una condotta sbagliata. La scuola – ha concluso Sansoni – deve diventare, sempre di più, una comunità educante per contrastare la dispersione scolastica, il disagio e la devianza giovanile sul territorio, al fine di promuovere un’approfondita cultura della legalità. Resta prioritario sviluppare, con tutti i mezzi a disposizione dei territori, una cultura della scuola come spazio a misura di studente, in cui valorizzare attività attrattive e partecipative”.

La Polizia e la Garante, consapevoli dell’importanza che tali iniziative rivestono, continueranno nel loro impegno rivolto al futuro delle nuove generazioni. Questo perché i diritti dei minori vengano garantiti per la loro tutela e protezione nel mondo digitale. Una sinergia che si rende necessaria a causa delle tante segnalazioni e denunce che giungono alla Garante e alle autorità competenti. Sono moltissimi i ragazzi e le ragazze che la dottoressa Sansoni sta accogliendo e ascoltando, così come i principi fondanti del suo mandato recitano, ovvero l’ascolto e la partecipazione dei minori d’età.