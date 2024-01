La carica dei 111 Comuni Plastic Free: 4 sono in provincia di Latina, la più premiata

Ci sono anche 4 comuni della provincia di Latina - la più rappresentata del Lazio - tra i 111 insigniti del premio Plastic Free. Un ottimo risultato per il territorio pontino che raccoglie i frutti di un incessante lavoro che quotidianamente viene portato avanti dai volontari nei diversi territori della provincia.

C’è stata ieri a Montecitorio, su iniziativa del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, la terza edizione dei “Comuni Plastic Free”, l’ambito riconoscimento a forma di tartaruga ideato e promosso dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Sono 111 i comuni che hanno superato la valutazione del comitato interno su ben 23 punti e basata sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dall’Ente e la collaborazione con i referenti e i volontari locali Plastic Free. Tra questi per la provincia di Latina ci sono Maenza, Pontinia, Sermoneta e Sperlonga, mentre nel Lazio gli altri due comuni premiati sono Viterbo e Colleferro. I riconoscimenti a forma di tartaruga verranno consegnati alle Amministrazioni comunali in una cerimonia ufficiale che si terrà il 9 marzo a Milano.

I quattro Comuni Plastic Free in provincia di Latina

Latina è la provincia che ha il più alto numero di città premiate. I quattro Comuni pontini saranno accompagnati a Milano da Silvia Salvatori, vice referente provinciale Plastic Free (Sermoneta); Adriano Salvatori, referente provinciale Plastic Free (Sperlonga), Daniela Lombardi, referente comunale Plastic Free di Pontinia e Gianfranco Iagnocco ed Eleonora Rossi referenti provinciali di Maenza.

Per quanto riguarda Sperlonga, “anche se sprovvista di un referente Plastic Free comunale - spiega Adriano Salvatori - si applica notevolmente nel ridurre il consumo di plastica monouso nel comparato pubblico, scolastico e turistico, facendo per giunta un'ordinanza di divieto di fumare e consumare cibi e bevande in contenitori usa e getta presso il litorale e con un’altra ordinanza che vieta il rilascio di palloncini e lanterne in cielo”. Anche a Maenza, comune riciclone, è in vigore l’ordinanza contro il lancio di lanterne e palloncini e l’amministrazione comunale ha inoltre elaborato vari interventi di sorveglianza contro l'abbandono di rifiuti. “Secondo anno all’interno di questa grande famiglia e secondo anno comune Plastic Free - commentano i referenti di Eleonora Rossi e Gianfranco Iagnocco -: questo ci rende orgogliosi del nostro paese. In un anno abbiamo lavorato tantissimo sulla sensibilizzazione nelle scuole organizzando attività anche in estate con i bambini e bambine di tutte le età, abbiamo organizzato giornate di raccolta. È vero che il mondo cambia da un piccolo gesto e noi ce la stiamo mettendo tutta, facendo ogni giorno una piccola cosa che però ci ha portato a questo grande risultato”. Pontinia, da sempre un comune di aggregazione e di volontariato, raccoglie i frutti di anni di interventi sul territorio fatti di giornata di clean up, sensibilizzazioni nelle scuole e tante iniziative a favore dell’ambiente. Sermoneta “è da sempre baluardo dell'educazione civica e del rispetto del decoro urbano e della natura - ha commentato la vice referente provinciale di Plastic Free, Silvia Salvatori -, della riduzione della plastica usa e getta,del riciclo e della sorveglianza del territorio, che sono parole d’ordine”. E’ stata premiata per il progetto di eliminazione della plastica nella mensa scolastica attraverso l’impiego di lava stoviglie ed erogatori dell’acqua potabile.

In un anno raddoppiati i Comuni Plastic Free in Italia

“Dalla scorsa edizione registriamo quasi un raddoppio dei riconoscimenti a riprova della sempre maggiore attenzione che le Amministrazioni comunali ripongono su questo premio – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Ciò rappresenta un grande stimolo a fare sempre più azioni concrete per l’ambiente e le future generazioni e si è già tradotto, ad esempio, nelle tante ordinanze per contrastare il volo deliberato dei palloncini nonché in innumerevoli raccolte ed iniziative per fronteggiare l’inquinamento da plastica e l’eccessivo monouso. Continueremo nel sensibilizzare sempre più cittadini, anche grazie al coinvolgimento attivo – conclude – degli amministratori locali, determinante per avere un impatto importante sui diversi territori della nostra splendida Italia”.

“A tutte le 111 Amministrazioni va il nostro plauso per le azioni meritorie che portano avanti sui territori – ha detto Rampelli – I comuni potranno vantare questo riconoscimento nei confronti dei propri cittadini e di tutti i visitatori. A Plastic Free Onlus faccio i complimenti per l’idea e il desiderio di coinvolgere sempre più paesi affinché si possa passare all’attuazione pratica di ciò che tutti noi riteniamo oramai non più rinviabile: porre un freno alla produzione di rifiuti, ad iniziare dall’insidiosa plastica che si può sostituire o riusare”.