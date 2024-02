Elisuperficie di Ponza chiusa per ragioni di sicurezza: riapertura temporanea per un mese

Chiusa per alcuni giorni per ragioni di sicurezza e riaperta in extremis grazie all'intervento del prefetto Maurizio Falco dopo alcuni interventi per ripristinare le minime condizioni di sicurezza. Parliamo dell'elisuperficie di Ponza, una pista utilizzata anche dall'Ares 118 per i trasporti sanitari. La sua chiusura, avvenuta nei giorni scorsi, ha rischiato di creare disagi soprattutto in caso di emergenze notturne. Non è accaduto, ma la necesssità di renderla immediatamente fruibile per garantire un servizio pubblico essenziale ha spinto il prefetto Maurizio Falco a convocare un tavolo tra le parti, Comune di Ponza e società Esperia che gestisce la piattaforma, già il 31 gennaio.

Nella notte del 4 febbraio l'elisuperficie è stata poi riaperta, grazie a interventi urgenti dell'amministrazione e della protezione civile che hanno consentito di ripristinare le condizioni minime di sicurezza: illuminazione e pulizia di cumuli di detriti che erano stati rinvenuti a ridosso della pista e che avrebbero messo a rischio gli atterraggi. Si tratta però di una riapertura temporanea, che entro il termine di 30 giorni dovrà portare a una soluzione definitiva il nodo delle competenze della manutenzione e della sicurezza, elementi questi che al momento restano regolati in via generale da un protocollo di intesa siglato tra gli enti nel 2013.

In caso di chiusura della pista sono a rischio di fatto i trasporti sanitari urgenti notturni, che non possono essere effettuati in nessun altro punto dell'isola.