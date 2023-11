Influenza, 600mila le vaccinazioni effettuate nel Lazio. La nuova campagna della Regione

“Facciamo muro contro l’influenza”: questo il claim scelto dalla Regione Lazio per una nuova campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale.

“Un muro che si costruisce mattone dopo mattone, vaccino dopo vaccino per limitare concretamente la circolazione dell’influenza e ridurne gli effetti”: la nuova campagna di comunicazione è un modo per supportare concretamente il lavoro sul territorio realizzato grazie alla sinergia tra i centri vaccinali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, insieme con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie, che hanno somministrato circa 600mila vaccinazioni contro l’influenza fino a giovedì scorso.

Il messaggio ruota appunto intorno al claim “Facciamo muro contro l’Influenza”, ponendo l’accento sull’importanza della vaccinazione come un’azione di difesa a cui contribuisce tutta la comunità: “ognuno può dare una mano alla realizzazione del muro che aiuta a proteggere soprattutto le fasce più fragili della popolazione, a cui è prevalentemente rivolta la campagna in questa fase. Sono infatti gli anziani e i bambini i primi protagonisti che, con un semplice gesto, sicuro ed efficace come la vaccinazione, rafforzano sé stessi e quindi tutte le persone intorno a loro”.

Assieme alla vaccinazione antinfluenzale viene ribadita anche l’importanza della vaccinazione anticovid-19, le cui somministrazioni sono 22mila fino a giovedì scorso, per le fasce in target.

La campagna è stata pianificata sulla cartellonistica stradale e sui mezzi pubblici in tutta la regione, con una parte pensata appositamente per il digital su siti web e promossa sulle pagine social di Regione Lazio e Salute Lazio, con l’obiettivo di facilitare ulteriormente la penetrazione del messaggio, grazie anche al supporto delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, dei Policlinici e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che condivideranno i contenuti e rilanceranno le iniziative promosse sui territori nei mesi a venire. A tutto ciò si aggiunge uno spot radiofonico, in rotazione sulle principali radio regionali e su Spotify, in linea con il concept di campagna.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito salutelazio.it, in una landing page dedicata e costantemente aggiornata.