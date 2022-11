Latina città 'invivibile' finisce in coda alla classifica di Legambiente

Latina è tra i peggiori capoluoghi italiani per quanto riguarda i parametri ambientali. Lo rivela il rapporto Ecosistema Urbano 2022 di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole24Ore che colloca il capoluogo pontino al 102esimo posto su 105: un ulteriore crollo rispetto allo scorso anno quando occupava la 100esima posizione. Dopo di noi soltanto Alessandria, Palermo e Catania.

A incidere negativamente c’è innanzitutto il dato sulla dispersione della rete idrica vale a dire la differenza tra quella immessa nella rete e quella effettivamente consumata: la percentuale ammonta al 65%: in definitiva quasi due terzi dell’acqua immessa in rete poi si perde nel sottosuolo, elemento sempre più grave e negativo se pensiamo alle condizioni meteo-climatiche evidentemente di aumento della siccità mentre per quanto riguarda la popolazione servita dalla rete fognaria è il 75% del totale.

Decisamente bassa la percentuale dei rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti urbani prodotti che si ferma al 34,1%, uno dei dati peggiori sull’intero territorio nazionale. Va male anche il sistema di trasporto pubblico visto che il numero di viaggi annuo per abitante è appena di 5 e il rapporto tra vetture e chilometri per abitante è 13. Per quanto riguarda le piste ciclabili i chilometri totali di percorsi esclusivi per le due ruote sono 11,4 mentre i metri equivalenti per ogni 100 abitanti sono 2,63 a fronte di città come Treviso dove i metri sono 23,5.

Il parametro relativo al tasso di motorizzazione rivela che a Latina ogni 100 abitanti ci sono 71 auto e 11 motocicli circolanti. Male anche sul fronte delle energie rinnovabili vale a dire impianti solari termici e fotovoltaici: la potenza installata su edifici pubblici ogni 1000 abitanti si ferma a 0,77. Sul fronte del verde fruibile in area urbana – dato dal rapporto tra abitante e metri quadrati – il capoluogo pontino si ferma a 15,8 a fonte di città come Bolzano dove il rapporto è 193,7.