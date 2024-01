Bando per il servizio civile: il Consorzio Parsifal cerca 24 giovani volontari

Sono 24 le posizioni di volontari del servizio civile disponibili nelle sedi del Consorzio Parsifal, in provincia di Latina. Ventiquattro posti per giovani volontari tra i 18 e i 29 anni non compiuti interessati a impegnarsi per un anno in un’esperienza formativa e di grande valore etico. I progetti per Latina e provincia riguardano gli ambiti dell’assistenza ai bambini, ai giovani, agli adulti in condizioni di svantaggio e alle persone con disabilità, oltre che dell’educazione e dell’animazione per bambini. Le attività verranno realizzate presso le cooperative Altri Colori, Herasmus e Osiride e presso il Comune di Cori. Sono disponibili 8 posti a Cisterna, 6 a Cori, 5 a Gaeta, 3 a Formia, uno a Santi Cosma e Damiano, uno anche a Spigno Saturnia.

I giovani selezionati presteranno servizio all'interno di centri socio-educativi per minori, centri diurni per disabili, una casa famiglia per disabili, i nidi d’infanzia di Gaeta, Spigno Saturnia e Santi Cosma e Damiano e presso i Servizi Sociali comunali di Cori. Tutti i progetti del Consorzio Parsifal, aperti a giovani tra i 18 e i 29 anni, prevedono inoltre una quota di posti riservati a giovani con minori opportunità (precisamente giovani in difficoltà economiche, con Isee inferiore a 15.000 euro. Il rimborso mensile ammonta a circa 500 euro.

E' possibile consultare il sito www.consorzioparsifal. it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione esclusivamente online, con Spiddi 2° livello, dei moduli di domanda che dovranno pervenire entro il prossimo 15 febbraio 2024 alle 14.