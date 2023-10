Carte d’identità: tempi di attesa ridotti, in arrivo un alert sulle scadenze

Arrivano buone notizie per i cittadini di Latina sul rilascio delle carte di identità elettroniche. L'amministrazione annuncia infatti che i tempi di attesa sono diminuiti grazie ai miglioramenti del servizio Demografico diretto dalla dirigente Lucia Giovangrossi. Inoltre, sta per partire un nuovo servizio pensato per andare incontro alle esigenze degli utenti.



“Un cittadino che oggi, 11 ottobre, si collega al sito del Comune di Latina e chiede un appuntamento senza urgenza per la carta d’identità elettronica potrà averlo l’8 novembre – dichiara l’assessora con delega ai Servizi demografici Francesca Tesone -, ossia meno di un mese dopo. I tempi di attesa di aggirano sempre intorno a 55 giorni e le urgenze vengono prese in carico massimo in 5 giorni”. La drastica riduzione dei tempi è stata possibile grazie a diversi fattori. “Innanzitutto gli uffici hanno istituito – continua Tesone – un servizio e una postazione dedicati solamente al rilascio delle carte d’identità urgenti, per chi ha necessità di avere in tempi brevi il documento perché già scaduto, smarrito, rubato o per chi deve fare un viaggio e non può attendere i tempi di consegna della carta elettronica, spedita dal Ministero entro cinque giorni lavorativi. In questi casi i cittadini che documentano l’urgenza hanno possibilità di prenotare un appuntamento con carattere prioritario entro cinque giorni. A questo cambiamento nell’organizzazione degli uffici si aggiunge la riapertura dal mese di luglio, cinque giorni su cinque, degli sportelli di Latina Scalo e Borgo Sabotino dedicati allo stesso servizio e l’open day per il rilascio delle carte di identità elettroniche. Due novità che hanno contribuito a snellire i tempi di attesa”.



Entro l’anno verrà poi attivato un nuovo servizio per i cittadini. “Coloro che hanno installato sul proprio cellulare la app dei servizi pubblici IO riceveranno un alert entro i sei mesi precedenti la scadenza della carta di identità, per prenotare in tempo un appuntamento. È un servizio già partito per le tessere elettorali dallo scorso anno, tramite il quale viene inviato un avviso ai neo-diciottenni con le istruzioni per ricevere per la prima volta il documento che permette di votare. In attesa dell’attivazione del nuovo servizio per le carte di identità – conclude l’assessora al ramo – invito i cittadini a monitorare la scadenza del proprio documento. Sottolineo che un appuntamento per la carta di identità che scadrà tra sei mesi viene considerato rinnovo e non duplicato e dunque il costo sarà 22,20 e non 27,20 euro”.