Lazio Pride, revoca del patrocinio: Fratelli d'Italia difende la sindaca Celentano

La retromarcia ingranata dalla sindaca Matilde Celentano sul Lazio Pride, prima con l'annuncio della concessione del patrocinio e poi con la sua revoca, ha innescato inevitabilmente una serie di polemiche e perplessità non solo da parte degli organizzatori della manifestazione ma anche nelle opposizioni e in una parte della cittadinanza.

La concessione del patrocinio del resto, sollecitata anche da Tiziano Ferro in uno scambio di lettere con la sindaca, era stata immediatamente osteggiata dai movimenti pro vita e per la famiglia e giudicata probabilmente un passo falso anche dai partiti di centrodestra che di quei movimenti rappresentano il punto di riferimento. Ora a difendere la scelta di Matilde Celentano interviene il suo partito, Fratelli d'Italia, per voce del coordinatore provinciale e senatore Nicola Calandrini.

"La scelta del sindaco di Latina Matilde Celentano di non concedere il patrocinio al Lazio Pride è di buon senso - spiega il senatore di FdI - e non è giusto sia oggetto di strumentalizzazioni. Il primo cittadino rappresenta tutti ma non è possibile concedere un patrocinio a una manifestazione che sostiene istanze contrarie al dettato della legge: mi riferisco all'aperto sostegno alla pratica della maternità surrogata, al riconoscimento alla nascita delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali e alla richiesta di estendere alle scuole secondarie e alle università la carriera ‘Alias’ per le persone transgender e non binarie. La polemica politica dovrebbe lasciare spazio al ragionamento e al buon senso. Pieno sostegno al sindaco da parte di Fratelli d'Italia Latina".