Lettera di papa Francesco al vescovo in occasione dei tre Centenari di San Tommaso d’Aquino

Ai vescovi di Latina Mariano Crociata, di Sora Gerardo Antonazzo, e di Frosinone Ambrogio Spreafico, è arrivata una lettera di papa Francesco in occasione del triennio degli anniversari riguardanti san Tommaso d’Aquino: i 700 anni dalla canonizzazione (2023), i 750 anni dalla morte (2024) e gli 800 anni dalla nascita (2025). Riguardo alla diocesi pontina, il vescovo Mariano Crociata ha inviato la missiva papale al clero, ai religiosi e ai fedeli laici invitandoli a farne «oggetto di attenta riflessione e di ispirazione per una iniziativa pastorale che faccia tesoro dell’insegnamento e dell’esempio del Doctor Angelicus, che veneriamo come nostro patrono».

Ai tre vescovi, papa Francesco ricorda che "in quanto Diocesi "aquinati", ne custodite la memoria viva in questo lembo di terra benedetta e caratterizzata da un patrimonio storico unico, ecclesiale e civile, affido principalmente due compiti: la costruzione paziente e sinodale della comunità, l'apertura alla 'verità tutta intera”. Il Santo Padre, proseguendo, spiega che la reale sinodalità "è il crescere insieme in Cristo come membra vive e attive del Corpo ecclesiale, strettamente unite e collegate le une alle altre". Circa l’apertura alla verità cita poi san Giovanni Paolo II che, nella Fides et ratio, ha affermato come "San Tommaso amò in maniera disinteressata la verità", tanto che può essere definito “apostolo della verità”. II papa sottolinea che la formidabile eredità di san Tommaso d’Aquino "è anzitutto la santità, caratterizzata da una particolare speculazione che non ha però rinunciato alla sfida di farsi provocare e misurare dal vissuto, anche da problematiche inedite e dalle paradossalità della Storia, luogo drammatico e insieme magnifico, per scorgere in essa le tracce e la direzione verso il Regno che viene".

Ai tre Vescovi infine papa Francesco affida "la missione di saper trovare i linguaggi e gli strumenti adeguati affinché il pensiero di San Tommaso possa raggiungere tutti".

Tra i momenti ecclesiali previsti, da segnalare la solenne celebrazione eucaristica nell’anniversario del VII Centenario della canonizzazione del Santo, presieduta dall’Inviato Speciale del Papa, il cardinal Marcello Semeraro, attuale prefetto del Dicastero per i Santi, prevista per il 18 luglio prossimo, alle ore 18.30, nell’abbazia di Fossanova.