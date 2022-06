Parcheggi a pagamento al Lido di Latina: tutte le tariffe per l’estate 2022: al via dall’1 giugno

A partire da mercoledì 1 giugno, e fino al 31 agosto, sono in vigore le tariffe per i parcheggi a pagamento sul lungomare di Latina. A darne comunicazione l’Amministrazione che ha reso noto anche le tariffe per la sosta negli stalli blu al Lido. La tariffa oraria è di 80 centesimi l’ora neo giorni feriali e di un euro nei festivi; mentre quella giornaliera è di 4 euro nei feriali e 5 euro nei festivi e prefestivi.

Il ticket, ricordano ancora da piazza del Popolo, può essere acquistato anche attraverso l'app per smartphone Sosta+. La tariffa è prevista nell'orario compreso tra le 7 e le 19 di ogni giorno.

Ma vediamo tutte le tariffe nello specifico:

1. Tariffa Oraria Ordinaria feriale: € 0,80

2. Tariffa Oraria Ordinaria festivo: € 1,00

3. Tariffa giornaliera feriale (valida per strada Lungomare e parcheggi Vasco De Gama, Foce Verde, Casilina Destro e Casilina Sinistro): € 4,00

4. Tariffa mezza giornata feriale (valida per strada Lungomare e parcheggi Vasco De Gama, Foce Verde, Casilina Destro e Casilina Sinistro): € 2,00

5. Tariffa giornaliera festiva/prefestiva (valida per strada Lungomare e parcheggi Vasco De Gama, Foce Verde, Casilina Destro e Casilina Sinistro): € 5,00

6. Tariffa mezza giornata festiva/prefestiva (valida per strada Lungomare e parcheggi Vasco De Gama, Foce Verde, Casilina Destro e Casilina Sinistro): € 2,50

7. Abbonamento Mensile Residenti dalla 2° auto € 13,00

8. Abbonamento Settimanale (valida per strada Lungomare e parcheggi Vasco De Gama, Foce Verde, Casilina Destro e Casilina Sinistro): € 18,00

9. Abbonamento Mensile (valida per strada Lungomare e parcheggi Vasco De Gama, Foce Verde, Casilina Destro e Casilina Sinistro): € 60,00

10. Abbonamento Stagionale (valida per strada Lungomare e parcheggi Vasco De Gama, Foce Verde, Casilina Destro e Casilina Sinistro): € 120, 00

11. Abbonamento Settimanale Lavoratori (valida per strada Lungomare e parcheggi Vasco De Gama, Foce Verde, Casilina Destro e Casilina Sinistro): € 15,00

12. Abbonamento Quindicinale Lavoratori (valida per strada Lungomare e parcheggi Vasco De Gama, Foce Verde, Casilina Destro e Casilina Sinistro): € 25,00

13. Abbonamento Mensile Lavoratori (valida per strada Lungomare e parcheggi Vasco De Gama, Foce Verde, Casilina Destro e Casilina Sinistro): € 40,00

14. Abbonamento Stagionale Lavoratori (valida per strada Lungomare e parcheggi Vasco De Gama, Foce Verde, Casilina Destro e Casilina Sinistro): € 100,00.