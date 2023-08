L'arte contro la violenza di genere: a Ponza l'iniziativa "adotta un quadro"

Si chiama "Adotta un quadro" l'iniziativa nata a Ponza e patrocinata dal Comune, che sposa l'arte contro la violenza di genere. L'idea prevede "l'adozione" dei dipinti dell'artista Maria Teresa Cicini da parte di commercianti, ristoratori e albergatori di Ponza. Il progetto solidale prevede in particolare l’esposizione, nel mese di agosto e settembre, dei dipinti raffiguranti volti femminili che hanno subìto violenza psicologica e in fase di rinascita. Lungo le strade dell’isola ponzese, nei negozi, bar, ristoranti, camere, alberghi e qualunque altro esercizio commerciale che avrà aderito all’iniziativa, sarà possibile ammirare i dipinti in olio e acrilico per rompere il silenzio davanti a ogni forma di abuso. Una parte del ricavato dalla vendita dei quadri verrà devoluto all’Associazione antiviolenza Centro Donna Lilith di Latina. Un progetto interamente solidale che consente di lanciare messaggi attraverso un canale diverso.

L’arte di denuncia dell'artista Maria Teresa Cicini si articola in tre momenti, l’abuso, la consapevolezza, la rinascita. In un primo momento, la donna perde la propria identità, per poi riscattarsi e risollevarsi più forte di prima. La pittura si fa voce del grido strozzato in gola della donna, la creatura nobile per eccellenza, portatrice sana di bellezza. Un progetto interamente solidale che consente di lanciare messaggi importanti attraverso un canale differente.

"In qualità di sindaco di Ponza posso annunciare, con orgoglio, che l'isola di Ponza è stata scelta per l'iniziativa "Adotta un quadro”, come prima isola per esporre i suoi splendidi e significativi quadri di donne che hanno subito violenza - ha dichiarato il primo cittadino dell'isola Francesco Ambrosino - Il tema mi ha subito colpito particolarmente, perché purtroppo se ne parla ancora molto poco ma speriamo che questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Ponza, incentivi l’interesse dei cittadini sul tema della violenza e favorisca la conoscenza e la consapevolezza, in particolare nelle giovani generazioni, su un tema così delicato ed importante”. "Siamo molto felici come associazione Centro Donna Lilith di essere state coinvolte dall'artista nel suo progetto di rielaborazione attraverso le immagini di episodi o aspetti della violenza psicologica. Tipo di violenza che è molto diffusa ma difficile a volte da individuare e superare’, ha poi aggiunto la presidente del centro, Francesca Innocenti.

‘Il Comune di Ponza ha aderito senza esitazione alla mia proposta - ha poi commentato l'artista Maria Teresa Cicini - Ringrazio davvero tanto il sindaco per aver colto l’importanza e la delicatezza del progetto. È la prima volta che espongo in un’isola e ho riscontrato molta curiosità e sensibilità da parte della popolazione ponzese. Il messaggio che provo a diffondere è proprio quello di rompere un silenzio davanti ad una forma di violenza subdola, nascosta, camuffata. I volti delle donne che dipingo sono volti urlanti, gridi silenziosi. Sono convinta che parlarne aiuti, supporti e favorisca la rinascita".