Poste Italiane azienda “in rosa”: in provincia le dipendenti donna sono quasi il 60% del personale

Poste Italiane si conferma un’azienda sempre più “in rosa” anche a Latina e nella provincia pontina. La quota di dipendenti donna negli uffici postali è di oltre il 59%, vale a dire 6 punti percentuali in più rispetto alla media aziendale nazionale. Dati che sono stati resi noti in occasione dell’8 marzo, quando si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle donne.

“Altro dato interessante - spiegano dall’azienda - è che rispetto ai complessivi 87 uffici postali operativi sul territorio della provincia di Latina sono 47 le sedi gestite da direttrici e 17 gli uffici ‘in rosa’ con direttrice e personale completamente al femminile. Oltre a una percentuale femminile che non solo a Latina ma in moltissimi casi raggiunge percentuali considerevolmente superiori al 50%. La parità di genere si riscontra anche nella crescente presenza femminile in ruoli di responsabilità, confermata anche nei ruoli apicali della struttura direzionale della Filiale provinciale di piazza dei Bonificatori. Infatti, tre ruoli tra i più importanti sono occupati da donne: la responsabile Gestione Operativa, Giorgia Sabelli, la responsabile Commerciale, Tamara Iacomini e la responsabile Risorse Umane, Sara Pezone".

Tra gli uffici postali in cui prevalgono le quote rosa, conclude l’azienda, “nella filiale Latina di Poste Italiane c’è la sede di Gaeta con distacco a Formia, dove è applicata Ilaria Richichi, di 29 anni, consulente finanziaria in apprendistato, una laurea magistrale in Strategia e Management, in Poste da agosto del 2022. “Sono entrata a far parte dell’azienda ad agosto del 2022 – racconta Ilaria - dopo aver partecipato alla selezione per questa posizione - inizialmente sono stata applicata alla sede di Itri dove ho fatto affiancamento con una collega che mi ha trasmesso le competenze giuste per iniziare a lavorare. Sono molto orgogliosa del lavoro che svolgo in un ufficio con una altissima percentuale di presenza femminile e dove c’è molta intesa. Fa piacere constatare che in azienda c’è molta attenzione sulla parità di genere. È un trattamento alla pari. Qualche anno fa il ruolo da dirigente era una prerogativa quasi esclusivamente degli uomini mentre ora si punta molto sul genere femminile. Ho notato che la presenza femminile nella nostra filiale è molto alta, dove ci sono donne secondo me si crea un clima più sereno, anche con i colleghi uomini. Nella filiale di Latina, infatti, sono molte le posizioni di rilievo ricoperte da donne. Un’altra cosa che apprezzo molto della mia azienda – continua Ilaria - è che ti consente di conciliare perfettamente sia la vita professionale che quella personale. Trovare un punto di equilibrio tra attività professionale e qualità della vita costituisce un requisito fondamentale per la vita professionale e riveste una particolare rilevanza per le donne che spesso si trovano a dover conciliare le esigenze della vita lavorativa con quelle di tipo familiare. La gestione del tempo libero permette di dedicarti alle tue passioni, le mie sono la lettura, il cibo e il mare”.

La presenza femminile in provincia di Latina ha avuto un ruolo determinante anche nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Poste Italiane ha ottenuto infatti, per il quinto anno consecutivo, il riconoscimento Top Employer che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. L’Azienda, inoltre, ha confermato la leadership globale nelle politiche di parità di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, un indicatore mondiale punto di riferimento per valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di genere.