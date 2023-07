Il Consorzio ripulisce dai rifiuti lo sgrigliatore a Borgo Hermada: “Salve le acque del mare”

Massiccio intervento di pulizia dello sgrigliatore di via Passerelle, a Borgo Hermada per liberarlo dalla vegetazione e dai rifiuti. Prendono il via oggi, 1 luglio, gli interventi che vedono impegnati squadre e mezzi del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest per ripulire l’impianto che serve a bloccare la vegetazione, i detriti e tutto il materiale che viene lì trattenuto per evitare che arrivi a mare e sulle spiagge.

Dopo aver effettuato i necessari sopralluoghi e condiviso le modalità d’intervento con il Comune di Terracina, per oggi è in programma l'inizio delle attività di pulizia delle griglie con l'ausilio dell'A.T.I. De Vizia Transfer s.p.a. /Urbaser S.A. che gestisce la raccolta dei rifiuti per il Comune di Terracina.

“Lo sgrigliatore di via passerelle, a Borgo Hermada, è una struttura idraulica strategica che consente il regolare deflusso delle acque provenienti dal complesso reticolo idrografico gestito dal Consorzio. L’impianto - spiega lo stesso Consorzio in una nota -, realizzato in parte sul canale Diversivo Linea e in parte sul Fiume Portatore, ha un bacino di riferimento dell’estensione di circa 73000 ettari. I due corsi d’acqua ricevono le acque provenienti dalla fascia pedemontana e montana dell’Agro Pontino. A causa dei recenti eventi alluvionali che hanno investito i territori di Sezze e Sermoneta, le ondate di piena hanno portato allo sgrigliatore grandi quantità di vegetazione, detriti, fango e, purtroppo, rifiuti di ogni genere (bottiglie di plastica, elettrodomestici, materiale ingombrante, etc). Senza lo sgrigliatore, l’enorme massa di vegetazione, detriti e rifiuti trattenuti, arriverebbe direttamente mare, a Porto Badino, compromettendo irrimediabilmente la stagione turistica.

Il Consorzio - conclude la nota -, che interviene regolarmente sull’intero reticolo idrografico gestito per liberare i manufatti dalla vegetazione trattenuta al fine di evitare ostruzioni e allagamenti, in questo caso opera anche a salvaguardia della stagione turistica del litorale pontino facendosi carico, insieme all’amministrazione comunale di Terracina, di rimuovere il materiale e i detriti trasportati a valle e raccogliere e smaltire i rifiuti rinvenuti nel corso d’acqua”.