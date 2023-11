Peggiora la qualità della vita a Latina: la provincia perde cinque posizioni in un anno

Latina perde cinque posizioni e si conferma nella parte bassa della classifica: questa l’istantanea sulla provincia pontina dall’indagine sulla qualità della vita realizzata da ItaliaOggi - Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, e giunta quest’anno alla 25esima edizione.

Il report analizza come sempre diverse dimensioni che contribuiscono a stilare la classifica finale delle 107 province italiane: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero. Inoltre l’indagine divide le province italiane in quattro macro gruppi a seconda del punteggio ottenuto in ciascun ambito e della posizione occupata nella classifica generale. Sul podio quest’anno troviamo Bolzano, sul gradino più alto, poi Milano e Bologna; seguono Trento e Firenze; chiudono Crotone, che è ultima come lo scorso anno, poi Caltanissetta, Messina, Agrigento e Catania.

La qualità della vita nel Lazio

Latina, in questa speciale classifica, si piazza all’81esimo posto, con un punteggio di 397,77; peggiora la sua posizione rispetto al 76esimo posto raggiunto nel report del 2022 (è nella terza macroarea), mentre nel 2021 era all’82esimo. Piccole variazioni da un anno all’altro che lasciano comunque la provincia pontina sempre nella parte bassa della classifica, con la performance peggiore nel 2023 in tutto il Lazio. Poco sopra di lei si trova infatti Rieti, all’80esimo posto ma con l’intera provincia che perde ben 19 posizioni rispetto allo scorso anno (era 61esima). Meglio di tutte fa Roma quest’anno al 33esimo posto (lo scorso anno era 53esima), mentre Viterbo è al 70esimo posto (nel 2022 era 69esima) e Frosinone al 75esimo (lo scorso anno era 78esima).

La frattura tra il Centro-Nord e il Sud Italia

“Quest’anno la qualità della vita in Italia è risultata buona o accettabile in 63 province su 107, in linea con gli ultimi due anni (erano 64 nel 2022; 63 nel 2021; 60 nel 2020, anno dell’emergenza pandemica) - si legge su Italia Oggi -. Si tratta per lo più di province dell’arco alpino, centrale e orientale, della pianura padana e dell’appennino tosco-emiliano, con ramificazioni verso Toscana, Umbria e Marche. Al contrario, le province del Sud e delle isole compaiono quasi integralmente nei gruppi 3 e 4 dell’indagine, in cui la qualità della vita è valutata scarsa o insufficiente. L’indagine 2023 conferma una tendenza: la frattura tra il Centro-Nord, più performante e resiliente, e l’Italia meridionale e insulare, caratterizzata da una persistente vulnerabilità".