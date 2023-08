Divieto di bivacco, falò e fuochi d'artificio: ordinanza anche a Sabaudia per Ferragosto

Divieto di bivacco, falò e fuochi d'artificio anche sul litorale di Sabaudia. Il sindaco Alberto Mosca ha infatti emesso una specifica ordinanza sindacale in cui vieta bivacchi, falò e fuochi d'artificio sulle spiagge e su tutto il territorio comunale, a meno che i fuochi d'artificio non siano stati espressamente autorizzati.

La disposizione è stata firmata e pubblicata questa mattina, domenica 13 agosto, ed entrerà in vigore dalle 19 di oggi fino alle 7 di mattina di giovedì 17 agosto.

La decisione scaturisce dalla necessità di tutelare l'incolumità pubblica e preservare l'ambiente. L'importante afflusso di persone costituisce infatti un fattore di potenziale pericolo per la sicurezza, in grado di generare situazioni di grave incuria e degrado ambientale.

Il Comune di Sabaudia invita dunque tutti i cittadini e i visitatori a rispettare rigorosamente questa disposizione al fine di garantire un ambiente sicuro e preservato per tutti. I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge.