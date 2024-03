Da gennaio 16 morti sulle strade pontine, parte il potenziamento in vista delle festività di Pasqua

Il punto sulla sicurezza stradale, ma non solo, al tavolo tecnico convocato dalla prefettura, alla presenza dei sindaci di Cisterna e Terracina, Valentino Mantini e Francesco Giannetti, dei rappresentanti delle amministrazioni di San Felice Circeo e Latina, del comandante della polizia stradale di Latina Francesco Berna Nasca e del responsabile della struttura territoriale Anas Lazio, l'ingegner Marco Moladori.

"Ci riuniamo sempre prima delle festività per elaborare un piano della sicurezza, a partire dalle festività pasquali. In provincia non possiamo continuare a fare il conto delle vittime - ha dichiarato in apertura il prefetto Maurizio Falco - Vorrei che fosse chiaro lo sforzo quotidiano che viene fatto. Oggi dunque facciamo il punto sullo stato di avanzamento dei progetti di Anas sulle strade pontine, sui flussi di traffico che interesseranno il territorio per i ponti e le vacanze di primavera, anche in previsione di quello che sarà il Giubileo del 2025. Nel contesto internazionale inoltre, i fatti di Mosca hanno ripercussioni anche sul nostro territorio. Proprio ieri, su indicazione del ministro, abbiamo riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza dando mandato al questore di Latina, attraverso la sua attività tecnica di coordinamento, di individuare punti e obiettivi sensibili rafforzando la vigilanza e i controlli".

La sicurezza stradale potenziata nelle festività

Fra tutti gli interventi emerge il dato preoccupante fornito dal nuovo comandante provinciale della Polstrada: 16 vittime di incidenti in provincia di Latina dall'inizio del 2024. "E' un brutto dato, anche se commisurato a quello degli anni passati - ha spiegato il comandante - Ma possiamo migliorare. La prima causa di morte fra i giovani è legata agli incidenti stradali e per noi anche una sola vita salvata è un grande risultato. In questi primi 15 giorni dal mio insediamento ho cercato di imparare il più possibile su questo territorio, anche grazie a questi tavoli. La polizia stradale in occasione delle festività pasquali rafforzerà come sempre i suoi servizi con ulteriori 10 pattuglie che si aggiungeranno a quelle ordinarie per il presidio sulle strade, con l'obiettivo di gestire il traffico dei vacanzieri che si dirigono verso le località turistiche e balneari. Abbiamo predisposto servizi straordinari nel fine settimana anche per il contrasto alla guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti e controlli sulla velocità lungo la Pontina e l'Appia, arterie caratterizzate da grossi flussi e spesso da velocità eccessiva. Credo molto al fatto che la sicurezza stradale sia un problema di responsabilità ma credo anche che molto si può fare migliorando la viabilità e le strade. Noi facciamo anche questo, segnaliamo i punti da migliorare".

Gli investimenti di Anas in provincia

Proprio sul fronte del potenziamento e della manutezione della viabilità provinciale, l'ingegner Moladori di Anas ha puntualizzato gli investimenti già messi in campo sul territorio e quelli in programma per il 2024 e negli anni successivi. "Molti investimenti sono stati già programmati e condivisi. Sulla Pontina sono già stati 98 milioni di euro spesi per innalzare il livello di sicurezza sull'arteria - ha spiegato - Da quest'anno ci concentreremo anche sull'Appia con un piano poderoso di investimenti per alzare i livelli di servizio. Ma non sono gli unici interventi previsti - aggiunge - Ci sono altri intererventi approvati nel Contratto di programma dal Ministero. Ne cito tre, importanti per questo territorio che deve recuperare il deficit infrastrutturali. Il primo è la Pedemontana di Formia che vogliamo allargare fino a Gaeta, un intervento da 510 milioni di euro; la riqualificazione della Monti Lepini per 235 milioni di euro; infine un itinerario delle aree interne che arriva fino al mare: da Sora- Cassino fino all'Ausonia e dall'Ausonia fino alla Pedemontana di Formia. Questi tre interventi faranno recuperare il deficit alle infrastrutture del basso Lazio". Come spiega il responsabile di Anas, gli investimenti declinati a seconda della tipologia: per la Monti Lepini e Sora Cassino: si tratta di manutenzione e per il 2024 ci aspettiamo potenziamento e manutenzione. Poi si imposteranno gli accordi quadro per la messa a terra degli interventi. Per la Pedemontana si prevede un intervento più complesso. l'obiettivo è di completare entro l'anno la progettazione definitiva. A quel punto si potrà ragionare sulle autorizzazioni e sulla procedura di gara da adottare per individuare un appaltatore robusto che possa realizzare l'opera".

Fra i lavori stradali previsti in provincia, due interessano i comuni di Cisterna e Terracina. Si tratta del Ponte Sisto e della rotatoria tra il chilometro 57,700 dell'Appia e la strada provinciale Ninfina. "Il ponte Sisto è per noi l'obiettivo principale .- ha commentato il sindaco di Terracina - Abbiamo lavorato in grande sinergia con Anas e con il Comune di San Felice. Concluso l'iter preliminare si passerà alla progettazione e poi ai lavori". "Questi tavoli - ha dichiarato anche il sindaco di Cisterna Mantini - accorciano le distanze e consentono di lavorare con fermezza. Sono contento perché quello della rotatoria è un intervento atteso da molti anni. Sono convinto che i tempi saranno rispettati".