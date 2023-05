Fine lavori come da programma: Ponte Badino riapre al traffico

I lavori sono andati avanti rispettando alla lettera il cronoprogramma che era stato stabilito e ora manca pochissimo alla riapertura ufficiale del nuovo ponte Badino, a Terracina. Domani, mercoledì 31 maggio alle 10, si terrà infatti la conferenza stampa organizzata dall'Anas proprio in occasione dell'apertura al traffico dell'infrastruttura che si trova lungo la Pontina. Interveranno il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, il prefetto Maurizio Falco, l'assessora all'Ambiente e alla Sostenibilità della Regione Lazio Elena Palazzo e il presidente di Anas Edoardo Valente. Al termine della conferenza è prevista la benedizione di don Enrico Scaccia, bicario generale di Latina-Terracina-Priverno- Sezze.

Solo nei primi giorni del mese Anas aveva annunciato che erano state ultimate le operazioni di varo della nuova strutturale e che, salvo imprevisti, la riapertura era prevista proprio entro la fine di maggio.

I lavori sul ponte Badino erano iniziati lo scorso 8 novembre e da allora l'infrastruttura era stata chiusa alla circolazione. Gli interventi rientrano nell'ambito di un piano di potenziamento e riqualificazione presentato ad aprile 2021. L'obiettivo era innalzare i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale, per un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro. L'impalcato in calcestruzzo armato è stato completamente demolito e ricostruito con una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, con la ricostruzione delle spalle e il rinforzo delle pile.