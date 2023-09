La Diocesi di Latina ospita l’Assemblea della Conferenza Episcopale laziale

La Diocesi di Latina ha ospitato quest’anno i lavori dell’assemblea della Conferenza Episcopale Laziale, dal pomeriggio di ieri a oggi, 5 settembre, presso una struttura ricettiva di Terracina. Ad accogliere i confratelli il vescovo di Latina Mariano Crociata, che in seno alla Conferenza laziale presiede la Commissione per la Catechesi. I vescovi laziali avranno anche l’opportunità di visitare il centro storico di Terracina e altre sue località caratteristiche.

La Conferenza Episcopale Laziale è presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, e riunisce tutti i vescovi (diocesani e ausiliari) delle Diocesi del Lazio. L’assemblea ospitata a Terracina in queste ore è un appuntamento che si tiene a ogni inizio di anno pastorale, in cui all’ordine del giorno si discutono argomenti e questioni di interesse comune per le diocesi laziali, in particolare di interesse pastorale, oltre a vari adempimenti.