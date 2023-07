“Unica traversa al mare dove non si può parcheggiare”: il “caso” di via Ustica e le spiegazioni dell’assessore

“Ci sentiamo penalizzati”: a parlare sono alcuni dei villeggianti e dei proprietari delle case di via Ustica che d’estate si spostano sul lido. Il motivo della segnalazione fatta alla nostra redazione è legato all’istituzione da parte dell’amministrazione comunale del divieto di sosta e fermata su entrambi i sensi di marcia lungo la stradina, una delle traverse che si trovano sul lungomare di Latina nel tratto tra Capoportiere e Foceverde. “E’ l’unica via in cui è stato preso questo provvedimento - ci spiega una degli inquilini della via -; in tutte le altre persiste ancora il divieto su un solo senso di marcia. Non ci spieghiamo il motivo di tale decisione e per questo ci sentiamo penalizzati”.

Le stesse persone hanno anche fatto riferimento alla presenza di una struttura ricettiva lungo via Ustica e si sono chiesti se questo potesse avere un collegamento con la decisione di disporre il doppio divieto.

Interpellato dalla nostra redazione l’assessore Gianluca Di Cocco con deleghe, tra le altre, al Piano del traffico e dei parcheggi, al Turismo e alla Marina, ha spiegato quali sono i motivi dietro il provvedimento che, ha precisato, è contenuto in una ordinanza che disciplina la viabilità anche in altre strade del lungomare, tra cui via Capraia e via Valmontorio. “Innanzitutto ci tengo a rimarcare che gli interventi disposti dal sottoscritto o dall’amministrazione e tutte le decisioni prese non saranno mai ‘ad personam’ o per favorire qualcuno, ma saranno sempre nell’interesse della città e della comunità. Nel caso specifico parliamo di sicurezza per la marina che si trova in una condizione drastica dal punto di vista delle mobilità e della viabilità con infrastrutture che non esiterei a definire da terzo mondo”.

Il riferimento dell’assessore è quindi a un tema di sicurezza. “Gli stessi cittadini e inquilini di via Ustica durante la precedente amministrazione, quindi prima del mio arrivo, si erano lamentati chiedendo interventi lungo la strada come ad esempio l’installazione di dissuasori. C’è da aggiungere poi che via Ustica è la più stretta delle traverse che si trovano sul lungomare e permettere la sosta su uno dei lati potrebbe creare situazioni di pericolo per i pedoni e difficoltà nel caso di interventi di soccorso ad esempio da parte di ambulanze o vigili del fuoco. Al momento del mio insediamento ho chiesto agli uffici preposti di farmi presente eventuali istanze che anche nel passato erano state presentate da cittadini, comitati o associazioni sulle quali intervenire. E ripeto lamentele c’erano state già nel corso degli anni precedenti. Quindi dopo aver effettuato alcuni sopralluoghi anche con la polizia locale abbiamo deciso di procedere con questo provvedimento” ha spiegato ancora Di Cocco.

Lo stesso assessore ha poi aggiunto che nel caso alcuni degli inquilini di via Ustica avessero dei problemi legati alla mancanza di parcheggio, perché non disponibili quelli privati, si potrebbe pensare a delle soluzioni alternative, come anche dei pass. “Siamo sempre aperti al confronto con tutti” ha poi concluso.