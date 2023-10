La presidente della commissione regionale Urbanistica in visita all'Ater di Latina

La presidente della X Commissione - Urbanistica, politiche abitative e rifiuti della Regione Lazio Laura Corrotti, ha fatto visita questa mattina alla sede dell’Ater di Latina incontrando il presidente dell’Azienda Enrico Dellapietà e il direttore generale Paolo Ciampi insieme ai dirigenti.

Un incontro nel corso del quale sono stati illustrati i progetti relativi alle nuove costruzioni, alla rigenerazione urbana e all'efficientamento energetico messi in campo dall'Ater di Latina. “Ringrazio la presidente Corrotti per la visita - ha commentato Dellapietà - che rappresenta da un lato il riconoscimento del lavoro svolto, dall’altro un importante momento di confronto in vista della riforma delle Ater della Regione Lazio che si sta approntando”

La visita nella sede Ater di Latina rientra all’interno di un percorso istituzionale che interesserà tutte le Aziende della Regione Lazio. "Esprimo soddisfazione - ha commentato la presidente Laura Corrotti a margine dell'incontro - per i numerosi progetti in corso e illustrati durante l’incontro, intervento che riqualificheranno così la città entro pochi anni”.