Incidente sull’Appia, tre i feriti. Strada chiusa e disagi al traffico

Incidente sull’Appia oggi, lunedì 15 aprile. E’ accaduto nel territorio di Pontinia con pesanti ripercussioni anche sulla circolazione stradale; è stato infatti necessario chiudere al traffico un tratto della statale 7.

Il sinistro si è verificato questa mattina in corrispondenza del chilometro 88.000, nel territorio di Pontinia, in direzione sud. Dalle informazioni a disposizione, sono rimasti coinvolti due veicoli. Tre invece sono le persone ferite.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, per i rilievi che saranno utili a chiarire la dinamica dell’incidente, insieme alle squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza. Agli automobilisti sono garantiti percorsi alternativi con indicazioni in loco.