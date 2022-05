Auto precipita dal ponte e finisce sui binari: disagi sulla linea Roma-Napoli

Ripercussioni anche sulla circolazione dei treni della linea ferroviaria Roma–Napoli (via Formia) e per i pendolari pontini a causa di un incidente che nella mattinata di oggi, giovedì 26 maggio, si è verificato a Sant'Arpino, in provincia di Caserta dove intorno alle 9.30 si è sfiorata la tragedia. Come riporta CasertaNews, una vettura è precipitata dal ponte tra Sant'Antimo e Sant'Arpino finendo sui binari. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il conducente dell’auto che è rimasto illeso.

Come detto però, ci sono ripercussioni sulla circolazione dei treni che, dopo essere stata temporaneamente sospesa, risulta fortemente rallentata. Come fanno sapere da Rete Ferroviairia Italiana, nel tratto interessato il traffico ferroviario viene instradato su un unico binario con rallentamenti fino a 60 minuti. I treni delle linee Roma–Napoli (via Formia) e Caserta – Napoli (via Gricignano), “subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni”.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco, ambulanza e polizia, insieme anche ai i tecnici di Rfi.