Incidente a Fondi: un morto e cinque feriti, fra loro un giovane dirigente di Forza Italia

Francesco Coniglio è la vittima del tragico incidente avvenuto il giorno della vigilia di Natale lungo l'Appia, nel territorio di Fondi.All'altezza del km 125 lo schianto tra due auto, una Mercedes e una Ford Focus, che viaggiavano nelle due opposte direzioni di marcia. Il sinistro ha reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere dell'auto.

Sei in tutto le persone coinvolte. A perdere la vita il 51enne Francesco Coniglio, originario della Sicilia ma residente nel comune di Itri, con lui, a bordo della Mercedes, viaggiavano altre due persone, che sono rimaste ferite. Sulla seconda vettura invece si trovava il 25enne Ciro Russo, consigliere nazionale di Forza Italia e appena nominato coordinatore comunale di FI Giovani a Formia, insieme ad altri due colleghi, giovani dirigenti del partito. Tutti e tre a quanto pare si stavano dirigendo verso Fondi per partecipare a un incontro e un brindisi di Natale con il senatore Claudio Fazzone. Questo è quanto emerge dalle ricostruzioni. I cinque occupanti delle auto sono stati tutti trasportati in ospedale, uno di loro, in condizioni più gravi, è stato subito trasferito a Roma in eliambulanza.

Lo stesso Russo ha pubblicato su Facebook un post: "Buongiorno, grazie di cuore a tutti per i numerosi e affettuosi messaggi di vicinanza, chiamate, interessamenti. Dovrò sottopormi ad un'operazione al polso, ma tutto sommato sto bene. L'impatto è stato devastante, lo spavento fortissimo. Una preghiera per chi non ce l'ha fatta, e per chi sta ancora lottando. L'augurio più grande che io possa farvi è che sia per tutti un Natale di rinascita"