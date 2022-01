Incidente sulla Pontina, la vittima è Salvatore Marchetti. Ricostruita la dinamica

E' Salvatore Marchetti, 65 anni, la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato oggi, 13 gennaio, lungo la Pontina, all'altezza del km 72. L'uomo, originario di Maenza, è sbalzato fuori dall'abitacolo della sua Peugeot 306 ed è volato per circa 20 metri dal cavalcavia finendo di sotto, sulla complanare che collega via Isonzo e via del Lido.

La complessa dinamica del sinistro, che ha coinvolto quattro veicoli, è stata ricostruita dagli agenti della polizia stradale, guidati dal comandante Gian Luca Porroni che si è recato personalmente sul posto. A scatenare la carambola di auto sembra sia stato un sorpasso azzardato su un punto in cui non era consentito. Una Ford Fiesta condotta da una donna ha superato un furgoncino mentre viaggiava verso Terracina. Nel sorpassare il veicolo ha invaso l'opposta corsia di marcia toccando appena la Peugeot condotta dal 65enne. Quest'ultimo ha evidentemente perso il controllo e l'auto si è rigirata invadendo la corsia sud e scontrandosi violentemente con un secondo furgone che sopraggiungeva in quel momento, per poi ruotare tornando sulla propria corsia.

Nel violento urto il conducente della 306 è sbalzato dall'abitacolo ed è volato dal cavalcavia. Per lui nessuno scampo. Nello scontro sono rimasti feriti anche la signora alla guida della Ford, cosciente e in condizioni non gravi, e il conducente del secondo furgone.

La dinamica è stata ricostruita anche grazie ad altri automobilisti che hanno assistito alla scena. La vettura di Salvatore Marchetti, completamente distrutta, è stata sottoposta a sequestro per ulteriori verifiche.