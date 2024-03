Scontro tra moto e auto, due feriti: un giovane trasferito in eliambulanza a Roma

Un altro incidente stradale sulle strade pontine ha richiesto l'attivazione dell'elisoccorso per trasportare un ferito in un ospedale romano. Il sinistro si è verificato questa mattina, in località Valle Bernardo, nel comune di Lenola. A scontrarsi un'auto e una moto, condotti rispettivamente da un cittadino del posto di 66 anni e da un 29enne di Carpineto Romano. che trasportava a bordo anche una ragazza di 27 anni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione locale, il mezzo a due ruote, arrivato all'incrocio, nel girare si è scontrato con la vettura che viaggiava nella direzione di marcia opposta. Nell'impatto i due giovani sono rimasti feriti. Il conducente della moto è stato soccorso e trasportato in eliambulanza, in codice rosso, in un nosocomio romano, mentre la passeggera è stata trasportata con un mezzo del 118 all'ospedale di Formia, anche lei ferita ma non in pericolo di vita.

Dei rilievi e della ricostruzione della dinamica del sinistro si sono occupati i carabinieri della stazione di Lenola.