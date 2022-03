Perde la vita a 21 anni in un incidente: Latina piange la morte di Clarissa Trombin

Latina piange la morte di Clarissa Trombin, la giovane di 21 anni che all’alba di oggi ha perso la vita nel drammatico incidente di via della Stazione. Troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto dalla ragazza del capoluogo che si è spenta poche ore dopo il sinistro all’ospedale Santa Maria Goretti.

Le indagini per fare luce sull’esatta dinamica del sinistro, autonomo, sono affidate ora agli uomini della polizia stradale che sono al lavoro guidati dal comandante provinciale Gian Luca Porroni. Secondo una primissima ricostruzione la Lancia Ypsilon su cui viaggiava la 21enne, e guidata dal ragazzo di 24 anni che era con lei, è uscita fuori strada all’altezza dell’incrocio con via Pietro Verri. La vettura, per cause che sono ancora al vaglio degli agenti, dopo un testa coda ha impattato contro uno dei pini che si trovano lungo via della Stazione, la strada che dallo scalo ferroviario porta proprio verso la città di Latina.

Violento l'impatto e straziante la scena che si è palesata davanti agli occhi dei soccorritori giunti sul posto intorno alle 4.30 di oggi, domenica 6 marzo, subito dopo che è stato lanciato l’allarme. Immediati sono scattati i soccorsi con i sanitari del 118 che hanno subito trasportato presso il nosocomio del capoluogo pontino i due giovani, liberati dalle lamiere dell'auto. Ogni tentativo di tenere in vita la 21enne, però, si è rivelato vano, si è spenta qualche ora dopo il suo arrivo in ospedale a causa delle gravissime lesioni.

Una prognosi di 30 giorni è stata invece diagnosticata al 24enne rimasto ferito nell'incidente e che, secondo i primi accertamenti, era alla guida della vettura che procedeva da Latina Scalo verso il capoluogo pontino.