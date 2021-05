Incidente con la moto sull’Appia, Fondi piange la morte del giovane Davide Antogiovanni

Fondi piange la morte di Davide Antogiovanni, il giovane di 31 anni che nel pomeriggio di ieri ha perso la vita in un incidente sull’Appia, nel territorio di Terracina. Nel sinistro sono rimaste coinvolte la moto su cui viaggiava il ragazzo ed un’auto condotta da una donna.

L’incidente è avvenuto nei pressi del chilometro 98,3 dell’Appia e le indagini per chiarire effettivamente la dinamica sono ora condotte dagli agenti della polizia stradale di Terracina intervenuti sul posto ieri insieme ai sanitari del 118 e alla polizia locale.

Una notizia, quella della prematura scomparsa di Davide Antogiovanni, che ha sconvolto l’intera comunità di Fondi. Con la grande passione per il ballo era anche un’insegnante; tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore sono stati lasciati sui social da parte di chi ha voluto ricordare il giovane, sempre sorridente e disponibile, apprezzato per la sua educazione e la sua gentilezza.