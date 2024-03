Incidente mortale sull’Epitaffio: investito da un’auto mentre è in bici, perde la vita un 28enne

Incidente mortale nella notte sulla via Epitaffio a Latina; a perdere la vita un giovane di 28 anni investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far nulla per salvare la vita al ragazzo, e i carabinieri del Norm impegnati nei rilievi che saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione l’auto condotta da un uomo di 45 anni mentre percorreva via Epitaffio verso Latina Scalo ha investito la bici da passeggio su cui si trovava il 28enne, poi sbalzata sul ciglio della strada. Saranno ora le indagini affidate ai carabinieri a fare piena luce su come si è verificato l’incidente; intanto sono stati disposti gli esami sul conducente, mentre proseguono gli accertamenti.

Si aggrava così il bilancio, già pesantissimo, delle vittime della strada nel territorio pontino che dall’inizio dell’anno sono 17.