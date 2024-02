Tragico incidente sulla Migliara 45, muore mentre porta il nipote a scuola

Un morto e due feriti: questo il tragico bilancio di un incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 28 febbraio, sulla Migliara 45 nel territorio di Sezze. Coinvolti due auto, una Ford Fiesta e una Peugeot, che secondo le primissime informazioni si sono scontrate per una mancata precedenza.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale che hanno raggiunto il lugo del sinistro insieme anche ai sanitari del 118. Da quanto si apprende la vittima, un uomo di 77 anni originario di Sezze, era a bordo della Ford Fiesta. Stava accompagnando il nipote di circa 12 anni a scuola quando è rimasto coinvolto nell’incidente. Subito soccorso purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Nello scontro, in seguito al quale uno dei due veicoli è finito fuori strada ribaltandosi, sono rimasti feriti anche il nipote dell’anziano, fortunatamente in maniera lieve, e il conducente dell’altra vettura, un ragazzo di 30 anni anche lui di Sezze. L’automobilista che si trovava alla guida della Peugeot è stato sottoposto, come di rito, a tutti gli accertamenti del caso. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale e serviranno a chiarire le cause del drammatico incidente. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco.