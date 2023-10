Incidente in moto sulla Nettunense, muore geometra di 41 anni

Un uomo di 41 anni, Tommaso Cicoli, ha perso la vita in un drammatico incidente lungo la Nettunense al confine tra i territori di Aprilia e di Lanuvio. Il 41enne geometra era residente proprio nel comune del nord della provincia pontina ed era in sella alla sua moto quando, per cause che sono al momento ancora al vaglio, c’è stato lo scontro con un’auto, con a bordo una 52enne e il figlio di 12 anni.

Il sinistro si è verificato intorno alle 16 di ieri, mercoledì 4 ottobre, sulla Nettunense all'altezza di via Maiella. Scattato l’allarme sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118; le condizioni del 41enne di Aprilia sono apparse da subito molto gravi ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camille di Roma dove qualche ora dopo, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere a causa delle ferite troppo gravi riportate nello scontro.

Nello scontro è rimasta ferita anche la donna che era alla guida della vettura che, come riporta RomaToday, è stata portata al Nuovo Ospedale dei Castelli in codice giallo.

Tommaso Cicoli era residente ad Aprilia dove in passato, tra il 2007 e il 2018, aveva lavorato come geometra nell’ufficio tecnico del Comune. Attualmente prestava invece servizio presso il Comune di Castel Gandolfo. Dolore e sconcerto ad Aprilia alla notizia della sua morte; nella città pontina era molto conosciuto e stimato e proprio qui alle ultime elezioni era stato candidato nella lista di Fratelli d’Italia.