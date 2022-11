Incidente sulla Pontina: scontro tra due auto, ferito estratto dai vigili del fuoco

Ancora un incidente sulle strade pontine, dopo il drammatico fine settimana che si è appena concluso. Teatro del sinistro che si è verificato intorno alle 9 di oggi, lunedì 28 novembre, ancora una volta la Pontina.

Da quanto si appende, due sono le auto rimaste coinvolte nello scontro che, per cause che sono al momento ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è avvenuto all’altezza del chilometro 89, nel territorio di Sabaudia.

Dopo le segnalazioni giunte al numero unico di emergenza, il 112, sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Terracina che al loro arrivo sul posto hanno trovato le due vetture incidente poi finite fuori strada dopo lo scontro. Subito sono iniziate le operazioni di soccorso ad una persona rimasta ferita che è stata estratta dall’abitacolo e poi trasportata in ospedale dai sanitari del 118.

I vigili del fuoco hanno poi lavorato anche per mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti nell’incidente di cui uno ibrido.