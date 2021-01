Incidente sull'Appia, sbanda con l'auto e finisce contro un pino: muore a 20 anni Giacomo Truini

La tragedia avvenuta ieri sera, 29 gennaio, nel territorio di Pontinia, dove la vittima abitava. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi del sinistro

Tragedia sull'Appia ieri sera, venerdì 29 gennaio, nel territorio di Pontinia. Un ragazzo giovanissimo, Giacomo Truini, di Pontinia, ha perso la vita. Sul luogo dell'incidente le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale di Terracina per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il giovane alla guida della sua auto ha improvvisametne sbandato, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito fuori strada all'altezza del chilometro 82 dell'Appia, nei pressi della Migliara 49. L'auto è finita contro un pino che costeggia la carreggiata e il violento impatto non ha lasciato scampo al ragazzo. All'arrivo dei soccorsi purtroppo non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Sembra che il ragazzo abbia sbandato per evitare un cane lungo la strada.

Giacomo Truni viveva con la famiglia a Pontinia e a febbraio avrebbe compiuto 20 anni.