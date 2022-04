Incidente a Sabaudia: investito vicino casa, muore il carabiniere in pensione Corrado Majoli

Ha perso la vita a pochi passi da casa l’uomo di 80 anni che questa mattina è stato investito da un’auto a Sabaudia. L’incidente è avvenuto in via Garibaldi, dove la vittima viveva, nei pressi dell’incrocio con via Duca della Vittoria.

La vittima è un sottotenente dell’Arma dei carabinieri in pensione, Corrado Majoli; originario di Roma era residente nella città delle dune e lo scorso febbraio aveva compiuto 80 anni. La ricostruzione del drammatico incidente è affidata agli agenti della polizia locale di Sabaudia che questa mattina hanno raggiunto via Garibaldi insieme anche ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione l’80enne stava attraversando la strada quando è stato colpito da un’auto.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno allertato anche un’eliambulanza. Purtroppo tutto si è rivelato vano, perché per l’anziano non c’è stato nulla da fare.