Premio ROMA per i migliori pani e prodotti da forno: la provincia pontina stravince nella sezione “Biscotteria Tradizionale Secca”

Si è tenuta proprio in questi giorni la 15° edizione del Concorso Premio Roma per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali promosso dalla Camera di Commercio e realizzata da Agro Camera (Azienda speciale della stessa Camera per la valorizzazione del settore agroalimentare) in collaborazione con ARSIAL e in sinergia con Unioncamere Lazio e con il sistema delle Camere di Commercio della regione.

Sono state 47 le aziende partecipanti provenienti da 13 regioni italiane, molte anche dalla provincia di Latina, che hanno presentato oltre 150 prodotti divisi in categorie specifiche:

• Biscotteria tradizionale dolce secca da forno

• Pani prodotti con lievito madre

• Pizza bianca di Roma

• Pani tradizionali e storici di frumento duro

• Pani tradizionali di frumento tenero

• Pani innovativi per: tecnologia di produzione; funzionalità (es. aggiunta di semi di lino, canapa, ecc.); impiego di cereali minori per minimo il 50% (es. mais, orzo, segale, sorgo, miglio, khorasan (kamut), avena)

• Pani conditi, dolci e salati

Quattro degustatori professionisti, sulla base di una rigorosa griglia di requisiti organolettici e sensoriali, hanno assaggiato e giudicato pani e prodotti da forno di tutti i partecipanti, decretando i vincitori per ogni categoria.

La provincia pontina ha sbaragliato tutti i concorrenti classificandosi alle prime tre posizioni nella categoria Biscotteria Tradizionale Dolce Secca da Forno, che è in effetti una prelibatezza locale che vanta antiche tradizioni e promuove gli eccellenti prodotti del territorio pontino.

I migliori pani e prodotti da forno: i vincitori del Premio Roma 2020

Tipologia pani tradizionali e storici di frumento duro

1° classificato: Tundu Piccola Panetteria Artigiana (NU)

Pane Carasau Integrale

2° classificato: Panificio Moderno (TN)

Grani Duri

3° classificato: Rosa Maria Vittoria e Del Rosso Angelo (CB)

Pane di Grano Duro a Lievitazione Naturale

Tipologia pani tradizionali di frumento tenero

1° classificato: Società Agricola Biopanetteria s.s. (AO)

Pane Integrale di Grano Tenero

2° classificato: Panificio Bubbo Brunella s.r.l. (CZ)

Pane Tipo “1”

3° classificato: Panificio Duerre s.n.c. (RM)

Rosetta

3° classificato: Baldassarini Domenico (RM)

Pane con Sale

Tipologia pani innovativi per tecnologia di produzione, funzionalità o impiego di cereali minori

1° classificato: Società Agricola Biopanetteria s.s. (AO)

Pane di Segale 100%

2° classificato: Panificio Marè Massimo (RM)

Filone Integrale con Semi Vari

3° classificato: La Butega ad Frantòn (RE)

Panero al Sorgo

Tipologia pani conditi, dolci e salati

1° classificato: Albanesi 2011 s.r.l. (RM)

Bauletto alla Mediterranea

2° classificato: L.T. Pane (FR)

Il Ciociaro

3° classificato: Panificio Giulio Bulloni e Figli s.r.l. (NU)

Pane Carasatu Guttiatu

Sezione Roma e Lazio

Tipologia biscotteria tradizionale dolce secca da forno

1° classificato: I Dolci di Nonna Maria (LT)

Amaretto Rum e Cioccolato

2° classificato: Panificio Bilancia Angelo (LT)

Sbriciolata di Visciola

3° classificato: Di Raimo Maria Teresa (LT)

Crostatina di Visciola

Tipologia pani prodotti con lievito madre

1° classificato: Artigiani del Pane F.lli Mastio (RM)

Pane Casareccio a Lievito Madre

1° classificato: L.T. Pane (FR)

Pane Casareccio con Farina Tipo “2”

2° classificato: Pane & Dolci di Scorsoni Aronne (RM)

Filone Integrale

3° classificato: Didan s.n.c. (RM)

Naturalissimo

Tipologia Pizza Bianca Di Roma

1° classificato: Panificio Frontoni Alessandro s.r.l. (RM)

Pizza Bianca di Roma

2° classificato: Cuore di Grano s.r.l. (RM)

Pizza Bianca di Roma

3° classificato: Panificio Duerre s.n.c. (RM)

Pizza Bianca di Roma

Miglior pane prodotto da giovane imprenditore

Didan s.n.c. (RM)

Naturalissimo

Miglior prodotto da forno di interesse per i mercati nazionali ed esteri

L.T. Pane (FR)

Pane Casareccio con Farina Tipo “2”