Turismo, infrastrutture ed economia del mare: si parte da qui per lo sviluppo dell'isola di Ponza

Le nuove idee di sviluppo delle isole pontine e di tutto il litorale laziale sono state oggetto di riflessione nell’evento “Aria – Accoglienza Risorse Infrastrutture Ambiente” promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria che si è tenuto a Ponza.

Si è trattato di un primo momento di confronto e impegno per avviare un dialogo tra i giovani imprenditori di Unindustria e le amministrazioni comunale e regionale al fine di valorizzare le vocazioni dell’isola: dalla tutela dei beni culturali e naturalistici, al miglioramento degli standard di accoglienza e della gestione dei flussi turistici, fino alle nuove possibilità offerte dalla blue economy.

Turismo, infrastrutture ed economia del mare sono i punti sui quali si focalizza il progetto di sviluppo del litorale laziale e dell’isola nello specifico; punti che sono stati affrontati da personaggi di rilievo per ogni settore.

“Come tutte le isole anche Ponza ha bisogno di rimanere connessa e organica alla vita del litorale e del continente – ha dichiarato il presidente di Unindustria Angelo Camilli -. Ma lavorare sui bisogni strutturali di questi territori, sull’innovazione, sulla possibilità di fare investimenti per aumentare la sostenibilità e l’attrattività per fare impresa, significa dare realmente nuove possibilità di futuro all’isola. Ritengo che il panel sulle infrastrutture farà emergere criticità e proposte per guardare a una mobilità più intelligente per raggiungere e godere delle meraviglie di Ponza. Così come sul turismo verranno idee e proposte per valorizzare al meglio gli itinerari che offre l’isola per i visitatori, con l’obiettivo di immaginare una destagionalizzazione dei flussi. Sono convinto che Ponza possa essere anche isola di nuova impresa e nuovo lavoro e alcune idee a tal riguardo verranno sicuramente anche dallo studio sul Digitale nel Lazio”

“Il nostro intento – ha spiegato il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Corrado Savoriti - è avviare un confronto per favorire la valorizzazione e tutela dei beni culturali e naturalistici di Ponza e per migliorare gli standard di accoglienza e della gestione dei flussi turistici, fino alle nuove possibilità offerte dalla blue economy. In particolare, vorrei richiamare l’attenzione sulle potenziali leve strategiche per lo sviluppo delle Isole Pontine e di tutto il litorale laziale: il turismo, le infrastrutture, e vorrei aggiungere, l'imprenditoria giovanile. Questi temi sono infatti interconnessi e possono contribuire a creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio e di tutto il Paese”.

“L’evento di oggi ha centrato un tema cruciale per l’economia locale e nazionale – ha dichiarato Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria nel suo intervento conclusivo - L’assetto infrastrutturale e logistico del Paese è essenziale per la qualità della vita dei cittadini e per la competitività delle imprese. Questa fase di ripresa economica incerta sta evidenziando la forte esigenza di aumentare la complementarità tra logistica e produzione, superando i limiti di una politica infrastrutturale ancora poco adeguata alle logiche della competitività, soprattutto internazionale, e alle esigenze del turismo che per il nostro paese si sta confermando un incredibile volano. Bisogna lavorare su una visione strategica di politica infrastrutturale, unitaria e sistemica, ma soprattutto basata su innovazione e sostenibilità.”

“Ripartire dalla valorizzazione delle nostre coste in chiave turistica e commerciale per lo sviluppo della nostra regione” ha detto l’assessore regionale all’Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli. “In questa ottica una delle principali questioni da affrontare è quella dello sviluppo infrastrutturale, vista la sua rilevanza, per una sostanziale valorizzazione delle coste in chiave economica, turistica e commerciale. Sotto tale profilo l’Assessorato si sta adoperando di concerto con l’area tecnica competente per giungere alla definitiva approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale, con particolare riguardo alla portualità destinata alla nautica da diporto, esigenza particolarmente avvertita nelle isole minori, tanto da aver inserito tra i siti individuati per le nuove strutture, anche quello ubicato nell’isola di Ponza. L’intenzione è quella di intensificare il già esistente lavoro di sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il network portuale Laziale articolato nei Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta che segna per il primo trimestre del 2023 una crescita dei traffici commerciali pari al 3,2 % rispetto il 2022, segnali incoraggianti e dimostrativi dell’importanza che riveste il settore per lo sviluppo della Regione Lazio.

Ringrazio il Sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, valido amministratore con il quale ho avuto modo di confrontarmi su tali temi strategici per lo sviluppo dell’isola e ringrazio il Gruppo giovani imprenditori di Unindustria che con l’organizzazione di tale convegno ha dimostrato la valenza di una giovane e preparata nuova generazione di imprenditori che guarda al futuro con decisione e coraggio, garanzia questa di una crescita positiva del nostro paese nel corso degli anni” ha concluso Ciacciarelli.