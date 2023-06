Corden Pharma, la nuova proprietà incontra Comune e prefetto: “Sarà un sito strategico a livello europeo"

“Vogliamo far diventare questo un sito produttivo strategico a livello europeo”: sono le parole del nuovo presidente e amministratore delegato di CPL Pharma Latina Janos Vaczi che dopo aver incontrato sindacati e dipendenti ha presentato questa mattina al Comune di Sermoneta e al prefetto di Latina le linee guida del futuro piano industriale a seguito della cessione di Corden Pharma a Extrovis attraverso la sua società affiliata al 100% Kavis Pharma Holding. Una cessione che rappresenta la positiva conclusione di una delle vertenze più complesse nel panorama pontino degli ultimi anni.

La vendita ha seguito le procedure previste dalla regolamentazione della "golden power" e il governo ha approvato la transazione.

La giornata di confronto ha previsto prima l'incontro nel sito al quale hanno preso parte il sindaco Giuseppina Giovannoli, il presidente del Consiglio comunale Antonio Di Lenola e i capigruppo Pierluigi Torelli, Mauro Battisti ed Emanuele Agostini e il management, e durante il quale è emersa la piena collaborazione dell'amministrazione in questa fase di rilancio. A seguire, Janos Vaczi accompagnato dal primo cittadino hanno incontrato il prefetto Maurizio Falco, che ha sempre seguito da vicino la vertenza Corden Pharma Latina, svolgendo un ruolo significativo per la risoluzione positiva della vicenda e presiedendo tavoli istituzionali con Comune, proprietà e sindacati, a garanzia di una governance istituzionale: governance basata su una sinergia tra tutte le istituzioni poste a presidio della sicurezza, ma anche dello sviluppo economico del territorio.

In particolare il prefetto, accompagnato dal questore Raffaele Gargiulo e dal comandante provinciale dei Carabinieri Lorenzo D'Aloia, ha evidenziato l’importanza di assicurare la tutela dei livelli occupazionali e di garantire a tutti gli imprenditori disponibili a investire sul territorio pontino una cornice di sicurezza e di supporto istituzionale per ogni futuro investimento che abbia come orizzonte la legalità e la progettualità di lungo periodo.

"Abbiamo conosciuto il management del sito ed è stato un fattore determinante – ha spiegato il nuovo amministratore delegato – considerata la complessità della situazione. Abbiamo un importante background, che deriva da oltre 25 anni di esperienza nel settore farmaceutico; abbiamo un grande centro di ricerca e sviluppo e il sito di Latina diventa complementare per la realizzazione di una piattaforma integrata completa in grado di rispondere sia alle richieste per studi clinici che a produzioni commerciali. Abbiamo valutato le capacità del sito, stiamo finalizzando il business plan e abbiamo già avviato il trasferimento di 3 progetti iniettabili degli oltre 20 che abbiamo in varie fasi. Se abbiamo investito in questo territorio è perché ci crediamo”.

L'obiettivo è di fare in modo che CPL Pharma Latina, che a breve assumerà un nuovo nome, possa diventare leader nel mercato europeo per la produzione di farmaci sterili iniettabili oncologici: “Non siamo un veicolo finanziario, siamo imprenditori, crediamo fortemente nella collaborazione con le istituzioni e vogliamo sentirci parte della comunità: ci sono 350 famiglie di cui siamo responsabili”.

Il sindaco Giovannoli ha sottolineato la piena collaborazione istituzionale: “Vogliamo che questo sito sia un'eccellenza dal punto di vista economico, occupazionale e della sicurezza, come amministrazione abbiamo seguito da vicino tutte le fasi della vertenza, il gioco di squadra a livello istituzionale ha dato i suoi frutti. Attenzioneremo e saremo vigili ma nello stesso tempo collaborativi per ridare credibilità al sito e stabilità occupazionale”.