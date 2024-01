“Favole di Luce” si conferma un successo, a Gaeta 200mila tra visitatori e turisti da tutta Italia

“Una città da vivere ogni giorno dell’anno e non più soltanto nel periodo estivo, una meta turistica sempre più ambita”: con queste parole il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha commentato un’altra edizione di successo, l’ottava, di “Favole di Luce”, uno dei grandi eventi organizzati dal Comune, in collaborazione con Pro Loco, Regione Lazio e Camera di Commercio Frosinone Latina, e che dallo scorso 11 novembre ha accolto turisti e visitatori attraverso percorsi sviluppati tra sogno e realtà, alla scoperta dei tesori paesaggistici, storici, culturali e artistici.

Uno degli eventi fiore all’occhiello della città del Golfo che punta a fare della destagionallizzazione uno dei suoi punti di forza per potenziare il turismo non solo durante il periodo estivo. E così, per quasi 2 mesi luminarie, proiezioni

artistiche, attrazioni, eventi hanno incassato le migliaia di persone che hanno raggiunto Gaeta provenienti da tutta Italia e dall’estero.

“Raccogliamo un risultato che premia il lavoro di squadra di un gruppo coeso e ben affiatato, a cui rivolgo un plauso per l’ottimo lavoro svolto e l’impegno profuso nelle fasi di pianificazione, gestione e realizzazione del grande evento, che si è svolto in piena sinergia con forze dell’ordine e polizia locale, guidata dal comandante Anna Maria De Filippis, che ringrazio per la preziosa collaborazione - ha detto ancora il primo cittadino -. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che a vario titolo hanno apportato il proprio contributo: dirigenti, assessori, consiglieri, uffici comunali, enti, autorità, sponsor e partner tecnici, associazioni, realtà territoriali, autori, espositori, commercianti, artisti, artigiani, promoter, stampa e staff. Ma il mio ultimo ringraziamento, il più importante, va ai cittadini di Gaeta, che sostengono da anni questa iniziativa, nella consapevolezza che essa rappresenta un’opportunità straordinaria per l’intero territorio”.

Un successo in termini di presenze, circa 200mila dal mese di novembre, arrivate con ogni mezzo di trasporto, tra cui auto, moto, camper, treno e oltre 600 pullman provenienti da ogni parte d’Italia: Lazio, Campania, Trentino-Alto Adige, Marche, Veneto, Toscana, Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Calabria, Molise, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia. “Si prosegue, così, nel progetto di destagionalizzazione turistica già avviato da tempo - aggiungono dal Comune -, partito con il grande evento di inaugurazione e lo switch on dell’11 novembre, in cui è stato attivato un annullo filatelico dedicato alla manifestazione in collaborazione con Poste Italiane, e l’apertura del Villaggio delle Favole di Luce, quest’anno ubicato in piazza della Libertà e viale Battaglione degli Alpini, seguito dal concerto del Maestro Enzo Avitabile”. Tante poi le attrazioni proposte, gli spettacoli teatrali itineranti e le esibizioni di artisti di strada gli eventi e gli appuntamenti che hanno riempito la città di Gatea non solo nel periodo delle festività natalizie.

“Ma non ci fermiamo qui. Siamo già impegnati – aggiunge il il sindaco Leccese - nell’organizzazione del Carnevale e soprattutto della 2ª edizione di ‘Favole di Gusto’: un percorso culturale, storico ed enogastronomico che coinvolgerà nel mese di marzo via dell’Indipendenza e le piazze adiacenti, alla riscoperta dei prodotti, delle antiche tradizioni e di quei piatti tipici che hanno reso famosa Gaeta nel mondo. Senza dimenticare la preparazione dell’audizione del prossimo 4 marzo al Ministero della Cultura, per la presentazione ufficiale del dossier ‘Blu, il Clima della Cultura’. Noi ci crediamo” conclude il primo cittadino.