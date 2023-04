I dati Movimprese del primo trimestre: bilanci in rosso per agricoltura e commercio

Sono stati resi noti i dati di Movimprese della Camera di Commercio di Frosinone- Latina. In continuità con le tendenze degli ultimi trimestri, l’apertura d’anno mostra il progressivo riemergere delle cessazioni il cui contenimento, sostenuto dagli aiuti governativi e dagli interventi sul credito tramite lo strumento del Fondo di Garanzia e dalle moratorie attive sui prestiti, è stato la determinante principale dei flussi di demografia imprenditoriale dell’ultimo triennio.

La maggiore accentuazione negativa si evidenzia per il settore primario, penalizzato dalla siccità e dagli effetti del conflitto russo-ucraino sulla reperibilità delle materie prime e sui relativi costi, e per le attività commerciali, la cui tenuta imprenditoriale sconta gli effetti più significativi dei corsi inflattivi sui beni di consumo. I bilanci del primo trimestre si posizionano in area appena negativa nell’area pontina, mentre nel frusinate si registra una flessione più significativa. Si tratta di un esito determinato dal maggior numero di cessazioni registrate a Frosinone (+15% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno); dinamica, questa, che si evidenzia anche a Latina, nonché su scala regionale e nazionale, sebbene questo incremento avvenga in misura più contenuta.

Il quadro complessivo, come già evidenziato anche su scala nazionale, è in gran parte condizionato in entrambe le province dal bilancio in rosso dell’agricoltura e delle attività commerciali, su cui pesa la contrazione dei consumi. Ulteriore fattore comune alle due province, da gennaio a marzo di quest’anno, è poi la moderata espansione delle attività professionali, scientifiche e tecniche e del segmento immobiliare. Perde tono il settore delle costruzioni, che nell’area pontina mostra il maggiore avanzo in termini settoriali.