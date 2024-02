“Lavoratori senza contratto e senza retribuzione nella comunità alloggio”

“Una storia di abbandono e di irregolarità si sta consumando nell'isola di Ventotene tra l'indifferenza delle istituzioni”: la segnalazione arriva dalla Funzione Pubblica Cgil di Frosinone e Latina.

“Dal 4 febbraio 2024 è scaduto il contratto della Cooperativa Azioni e Servizi” spiegano dal sindacato e “il personale socio sanitario è cioè privo del contratto e della retribuzione, ma con incredibile senso di responsabilità continua ad accudire gli anziani ospitati nella comunità alloggio. Tutto ciò avviene a rischio e pericolo dei lavoratori che privi di un salario e di una copertura assicurativa non se la sentono di abbandonare i soggetti fragili ospitati nella comunità alloggio dell'isola. Gli organi istituzionali competenti, il sindaco di Ventotene e il sindaco di Gaeta (capofila del distretto socio sanitario LT/5), sono stati chiamati ad intervenire dalla Funzione Pubblica Cgil di Frosinone e Latina nella persona del segretario generale Vittorio Simeone”.

In tal senso la sigla sindacale ha chiesto ai primi cittadini “un intervento urgente finalizzato a ripristinare il rispetto della legge e la garanzia per i lavoratori della comunità alloggio dell'isola pontina di uno stipendio e di una regolare posizione contrattuale e previdenziale”. Il segretario generale Vittorio Simeone ha chiesto “l'attivazione urgente di un Tavolo di confronto per individuare soluzioni alla grave situazione di abbandono in cui rischiano di trovarsi gli anziani di Ventotene: non si può pretendere - aggiunge il sindacato - che gli operatori della comunità alloggio continuino a lavorare al di fuori di ogni regola, senza stipendio ed a loro rischio e pericolo per la mancanza di una copertura assicurativa che li protegga in caso d’infortunio".

La Cgil in assenza “di urgenti risposte si è riservata d'interessare le autorità competenti”.