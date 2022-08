Reti d’impresa nel commercio: 262 progetti presentati nel Lazio, 42 dalla provincia di Latina

Delle 262 domande presentate nel Lazio per l’avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche”, 42 arrivano dalla provincia di Latina. A fare un bilancio la Regione dopo che i termini per la presentazione dei progetti scadevano alle 24 del 4 agosto.

Del totale dei progetti 66 arrivano dalla Capitale e altri 46 dalla provincia di Roma, 44 da quella di Viterbo, 42 appunto dal territorio pontino, 38 dalla provincia di Frosinone e 26 da quella di Rieti.

“Il bando - spiega la Regione - punta a favorire l’avvio e il consolidamento delle Reti di Imprese tra Attività Economiche per la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali interessati, per la salvaguardia e valorizzazione del territorio e per l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali e il loro riposizionamento competitivo attraverso il finanziamento di appositi programmi di sviluppo, elaborati dalle stesse Reti e presentati dai Comuni e Municipi competenti.

Le risorse disponibili ammontano a 15 milioni di euro; nelle prossime settimane verrà nominata la Commissione di valutazione che esaminerà le domande presentate.