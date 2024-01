Ecco “Setinum”, l’associazione a tutela del vino di Sezze

Ecco “Setinum”: così si chiama l’associazione nata alla fine del 2023 dall’iniziativa di tre aziende che si occupano di produzioni vitivinicole ed agroalimentari.

L’Azienda Agricola Tomei, l’Agricola Barbitto e la Società Agricola Carpineti hanno infatti sottoscritto l’atto costitutivo e hanno approvato lo statuto dell’associazione che, tra le prime attività, prevede di richiedere il riconoscimento comunitario DOP/IGP o del marchio collettivo geografico per il prodotto “Vino Setinum”, coordinando l’iter nazionale e comunitario per lo stesso, espletare attività di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP/IGP o del marchio collettivo geografico, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine; svolgere le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione al consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione; organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione del prodotto; definire l’attuazione delle politiche di governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell’immissione sul mercato del prodotto, nonché definire piani di miglioramento della qualità; accedere ai benefici finanziari previsti da tutte le leggi e regolamenti nazionali comunitari e farsi, esso stesso, promotore di tali iniziative; collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all’educazione alimentare anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici.

I tre soci fondatori hanno eletto presidente Marco Tomei, mentre vicepresidente sarà Ivan Leonardo De Angelis e segretario Marco Carpineti: “Possono essere soci dell’associazione – ha spiegato Tomei – tutti i viticoltori di Abbuoto che operano nella filiera del prodotto, oltre agli enti pubblici o istituzionali del territorio. Nella prima fase dell’associazione ci impegneremo a partecipare ed aderire ad altri consorzi, associazioni, organismi, società o enti per stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici o privati, partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all’estero, partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari. Svolgeremo – ha concluso il rappresentante dell’associazione Setinum – attività di presentazione, promozione e degustazione della denominazione nell’ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione Lazio e fuori regione”.