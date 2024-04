Lotta allo sfruttamento dei bagnini: la vertenza della Uiltucs all'Inps di Terracina

Continua l'azione sindacale della Uiltucs di Latina per il contrasto al lavoro degli assistenti bagnanti. Nella giornata di ieri il sindacato è stato convocato presso la sede Inps di Terracina insieme ai lavoratori che ancora oggi sono costretti a denunciare il lavoro sottopagato e forme di sfruttamento. La stagione estiva 2024 è ormai alle porte e sul lavoro dei bagnini pesa lo scandalo di Terracina. Anche nella scorsa stagione del resto è stato riscontrato nella categoria un alto numero di vertenze legate a queste figure importanti per garantire la sicurezza dei bagnanti sulle spiagge.

Così anche ieri, nel corso dell'incontro con gli ispettori territoriali dell'Inps, sono state segnalate situazioni di paghe orarie al ribasso, contratti non rispettati e altri termini contrattuali non rispettati. "Come Uiltucs di Latina - spiega Gianfranco Cartisano, responsabile della Uiltucs provinciale - abbiamo la necessità di intervenire a sostegno di questi lavoratori. Abbiamo da giorni inviato a tutti i Comuni costieri richieste d'incontro finallizzate a limitare il danno che inevitabilmente ricadrà sui bagnini del territorio. I bandi di gara per gli affidamenti devono tener conto del costo orario previsto dal contratto nazionale. Con alcuni Comuni il confronto è gia in fase avanzata".

"A Terracina - prosegue il sindacato - riscontriamo le maggiori anomalie: le aziende e i soggetti sono sempre gli stessi. Da anni cambiano ragione sociale e denominazione aziendale, ma continuano a boicottare e raggirare i lavoratori che, a fine stagione, devono inseguire pezzi di salario mancante e a fare i conti con la mancata contribuzione e soprattutto con il mancato rispetto del lavoro svolto sulle spiagge. Come Uiltucs di Latina anche quest'anno saremo attenti e vigili a sostegno degli assistenti bagnanti e dell'intero comparto del turismo stagionale, segmento importante dell'economia pontina nel quale c'è la necessità di migliorare le condizioni e la qualità del lavoro. Non può esserci solo il profitto. Il lavoro povero, il mancato rispetto della dignità dei lavoratori impiegati sulle nostre spiagge viene percepito anche dal turista e lo allontana".