“4,5,6” di Mattia Torre in scena al Teatro Fellini

Nuovo appuntamento al teatro Fellini di Pontinia con il terzo spettacolo della stagione di prosa 2023/2024 organizzata in collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC- Ministero della Cultura e Regione Lazio" e del Comune di Pontinia.

Sabato 3 febbraio andrà in scena “4,5,6” scritto e diretto da Mattia Torre regista, autore teatrale e cinematografico prematuramente scomparso nel 2019.

Conosciuto dal grande pubblico per essere tra i geniali autori della serie tv Boris, Mattia Torre ha scritto anche per il teatro pièce e monologhi illuminanti, tra questi “4, 5, 6” risulta forse il testo più articolato e divertente di questo straordinario scrittore.

Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino portano in scena la storia comica e violenta di una famiglia composta tra padre, madre e figlio che vive isolata in una valle sperduta nel nulla. I tre passano le loro giornate litigando ferocemente, lanciandosi accuse a vicenda e rabboccando un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima. I tre vivono odiandosi profondamente, decidono di darsi tregua a vicenda perché devono affrontare insieme l’arrivo di un ospite atteso da tempo, che cambierà il loro futuro.

“4,5,6” è una feroce critica all’idea tradizionale di famiglia, il nucleo che dovrebbe essere il nido e la protezione per eccellenza è un luogo ostile in cui la diffidenza, il cinismo, la paura e l’egoismo la fanno da padroni. In questo testo la famiglia altro non è che una metafora del popolo italiano, nazione intesa come tale solo per convenzione e invece priva di un’unità culturale, morale, politica, nella quale gli individui sono gli uni contro gli altri: per precarietà, incertezza, diffidenza e paura; per mancanza di comuni aspirazioni.

Dallo spettacolo è stato tratto l’omonimo sequel televisivo, prodotto da Inteatro e andato inonda su La7 all’interno del programma “The show must go off” di Serena Dandini, e il libro “4 5 6– Morte alla famiglia”, edito da Dalai.

Come è ormai consuetudine al Fellini di Pontinia, prima dello spettacolo si terrà la rassegna Effetti Collaterali a cura di Anna Eugenia Morini, si tratta di una serie di incontri che si tengono nel foyer del teatro ai quali partecipano attori, relatori, esponenti di associazioni e il pubblico, per facilitare l’interazione e permettono di approfondire alcuni temi che saranno poi trattati nello spettacolo. La partecipazione agli incontri è gratuita con prenotazione al numero 349/6384606.

Come sempre sarà a disposizione il servizio navetta Un Bus Chiamato Fellini che da Latina porta a Pontinia gli spettatori. Il servizio è gratuito ma con posti limitati, è obbligatoria la prenotazione da effettuare al 392/5407500.

L’appuntamento

È dunque per sabato 3 febbraio alle ore 21.00 con lo spettacolo e alle 19.15 con l’incontro Effetti Collaterali. I biglietti sono disponibili anche online sul circuito CiaoTickets.