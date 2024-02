A Priverno va in scena una versione moderna di Alice nel paese delle Meraviglie

Arriva una piccola edizione primaverile di Famiglie a Teatro a cura di Matutateatro presso il Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno. Si tratta di due spettacoli che si terranno nel corso del mese di marzo.

Il primo appuntamento sarà sabato 2 marzo, alle ore 17.30 con “Alice!”, la nuova produzione teatrale della compagnia pugliese Molino d'Arte, liberamente tratto da “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carrol.

In scena attori e pupazzi in questa metafora della ricerca del sé nascosta in un classico della letteratura per tutte le età.

Secondo la trasposizione della compagnia pugliese la giovane Alice, insieme a Dina, il gatto di famiglia che la conosce fin da quando era piccina, comincia il suo viaggio verso la scoperta di sé. Gli incontri che compie la portano a porsi domande su se stessa e sul mondo, e a riconoscere tratti di sé che sceglie di mettere in discussione, confrontandosi anche con un grado di assurdità che forse non le appartiene.

La curiosità diventa per lei e per chi la incontra una chiave di lettura del mondo e una forma eccellente e luminosa di conoscenza. Ci troviamo davanti a una nuova Alice più vera e umana, coraggiosa, intelligente e brillante nel trovare le sue proprie soluzioni di pensiero e di vita, impavida nella sua appartenenza al mondo che sceglie per sé.

Sul palco quattro attori, Filippo Giordano, Angela Borromeo, Noemi Alice Ricco, Luca Mastrolitti diretti da Antonello Arpaia, che interpretano più di una dozzina di personaggi, in persona e in pupazzi, in una rivisitazione inconsueta della storia classica.

L’appuntamento

È dunque per sabato 2 marzo alle ore 17.30 presso il Teatro Gigi Proietti di Priverno. Informazioni e prenotazioni (anche WhatsApp) ai numeri telefonici 3286115020 – 3291099630.