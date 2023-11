A Latina Alessandro Altarocca, Stefano Senni e Horacio “El Negro” Hernandez in concerto

Nuovo appuntamento con l’edizione invernale della rassegna musicale organizzata dalla 52nd Jazz di Latina, stavolta dedicato al jazz internazionale.

Domenica 26 novembre al Geena si esibirà l’Alessandro Altarocca Trio.

Accanto all’eclettico pianista Altarocca e al contrabbassista Stefano Senni ci sarà Horacio “El Negro” Hernandez, leggendario batterista cubano, insieme proporranno una rilettura del classico “piano trio” con un repertorio di brani originali e rivisitazioni jazz e latin jazz. Una vera e propria esplosione di ritmo con escursioni in atmosfere più eteree che appassioneranno il pubblico al di là dei vari generi proposti.

Pluripremiato ai Grammy Award, Horacio “El Negro” Hernandez è stato eletto “Drummer of the Year” nel 1997. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con stelle del Latin Jazz come Gonzalo Rubalcaba, Michel Camilo, Chico Barque, David Sanchez e Tito Puente; con jazzisti come Dizzy Gillespie, Roy Hargrove, John Patitucci e McCoy Tyner e con musicisti pop quali Santana, Pino Daniele e Jovanotti.

Prosegue la mostra “Sensibile Apparenza” personale di Paola Acciarino a cura di Fabio D’Achille per Mad - Museo d’Arte Diffusa.

L’appuntamento

È dunque per domenica 26 novembre alle ore 18.00 presso il Geena di Latina. Per prenotare e ricevere tutte le info sui concerti e sugli artisti è possibile contattare numero WhatsApp dedicato 350.1843609.