L’Ape Teatro racconta le avventure di Pinocchio a Minturno e dintorni

Il teatro è un divertimento unico e prezioso per i più piccini, lo sa bene la compagnia Teatro Bertolt Brecht che torna con la sua Ape Teatro in giro per le piazze e i quartieri tra Minturno e Scauri, per ben otto serate a luglio e agosto.

Dopo il successo della scorsa estate tornano gli spettacoli della scatenata Ape Teatro che quest’anno porteranno per le vie di Minturno le mille avventure di Pinocchio, con spettacoli all’aperto, gratuiti, senza l’obbligo di prenotazione, ma sempre nel rispetto delle norme anti COVID-19: utilizzo di dispositivi di protezione individuale, distanziamento tra le persone.

L’Ape teatro farà tappa oltre che dentro Minturno, anche a Marina di Minturno, Scauri e nelle frazioni collinari di Tremensuoli, Tufo, Santa Maria Infante e Pulcherini e il Levante. Otto serate con doppio appuntamento il primo spettacolo alle ore 21.00 e la replica alle 22.30.

Il programma degli spettacoli:

lunedì 5 luglio

Ore 21.00 Minturno, piazza Portanova

Ore 22.30 Scauri, area giochi Darsena

Martedì 13 luglio

Ore 21.00 Marina di Minturno, Piazza Don Luigi Marchetta

Ore 22.30 Scauri, Parco Giochi Recillo

Martedì 20 luglio

Ore 21.00 Pulcherini, Piazza Aria Vecchia

Ore 22.30 Santa Marina Infante, Piazza Fratelli Pimpinella

Venerdì 30 luglio

Ore 21.00 Minturno, Piazza S. Pio (Fontana Perrelli)

Ore 22.30 Scauri, Piazza S. Albina

Lunedì 2 agosto

Ore 21.00 Tremensuoli, Piazza S. Nicandro

Ore 22.30 Minturno, Piazza Portanova

Sabato 10 agosto

Ore 21.00 Marina di Minturno, Largo Bassani (Levante)

Ore 22.30 Scauri, Piazza S. Albina

Sabato 17 agosto

Ore 21.00 Tufo, Piazza S. Leonardo

Ore 22.30 Scauri, Parco giochi Recillo

Venerdì 23 agosto

Ore 21.00 Minturno, Piazza Portanova

Ore 22.30 Scauri, Area giochi Darsena