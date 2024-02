L’Arsenale delle Apparizioni: lo spettacolo di beneficenza a Pontinia

Un appuntamento da non perdere, non solo per la qualità dello spettacolo ma anche perché è un evento benefico, al Teatro Fellini di Pontinia.

Sabato 17 febbraio La Bottega degli Errori, compagnia di allievi di Clemente Pernarella, porteranno in scena L’Arsenale delle Apparizioni.

Ci troviamo nell’universo pirandelliano, l’arsenale delle apparizioni è una stanza molto particolare, dove si fa teatro, nella villa Scalogna dove si svolge la magistrale opera incompiuta del drammaturgo siciliano I Giganti della Montagna. In questa stanza nascono visioni, apparenze, messe in scena, emozioni, che poi è ciò che genera il teatro.

Il ricavato della serata contribuirà a realizzare i progetti dell’Associazione Alessandro Laganà ONLUS porta avanti in aiuto del Reparto Ematologia dell’ospedale Goretti di Latina.

L’appuntamento

È per sabato 17 febbraio alle ore 21.00, per prenotazioni è possibile contattare il numero 3925407500