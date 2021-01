Bassiano protagonista di Borghi d’Italia

La provincia pontina torna in televisione: spesso le bellezze della provincia di Latina sono state raccontate in svariati programmi televisivi, che hanno mostrato a livello nazionale diversi aspetti turistici, culturali ed enogastronomici del nostro territorio.

Stavolta protagonista della trasmissione Borghi d’Italia di TV2000 sarà lo splendido comune di Bassiano. Nella puntata che andrà in onda sabato 23 gennaio ore 14.25, domenica 24 gennaio ore 06.20 e domenica 31 gennaio ore 14.20, si potranno ammirare il borgo antico, la parrocchiale di Sant'Erasmo, la chiesa di San Nicola, il santuario del Santissimo Crocefisso e il pregiato museo "Delle Scritture" intitolato ad Aldo Manuzio. Non si potranno dimenticare le eccellenze locali come il celebre prosciutto di Bassiano e i piatti della tradizione.

Un ulteriore riconoscimento del piccolo paese arroccato sui Monti Lepini che tra i tanti riconoscimenti è anche Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

La trasmissione Borghi d’Italia è trasmessa su TV2000, visibile sui canali: 128 del digitale terrestre, 157 di Sky e in streaming sul sito www.tv2000.it

