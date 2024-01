Caravaggio il Maledetto in scena al Teatro Moderno

Nuovo e intenso appuntamento al Teatro Moderno di Latina con lo spettacolo Caravaggio il maledetto, un adattamento di Ferdinando Ceriani, che cura anche la regia, tratto da “Caravaggio, probabilmente” di Franco Molè.

Domenica 21 gennaio Primo Reggiani, Francesca Valtorta con Fabrizio Bordignon porteranno in scena l’arte e la vita di uno dei più grandi geni della pittura mondiale. Una personaggio controverso, dalla condotta eretica, tormentata, forse maledetta che è morto il 18 luglio 1610 su una spiaggia vicino Porto Ercole. Non si conoscono bene le vicende legate alla sua morte, e lo spettacolo tra verità e verosimiglianza racconta gli ultimi giorni di vita del pittore, quando in preda alle febbri malariche potrebbe aver rivissuto i momenti importanti della sua vita e rivisto persone care come Valentino, il mercante d’arte, il frate dell’ospedale della Misericordia, il Cardinal Del Monte, suo committente e protettore, e Lena, la prostituta che ha dato il volto alle sue madonne; rivedere i luoghi più significativi come Palazzo Madama, via della Scrofa, la Cappella Contarelli a San Luigi de Francesi.

L’appuntamento

È per domenica 21 gennaio alle ore 17.30 al Teatro Moderno di Latina. I biglietti sono disponibili online su Ticketone o presso il botteghino del teatro.